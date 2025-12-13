Luis Suárez lidera la tabla de goleadores en Liga Portuguesa: así quedó tras su doblete con Sporting

Luis Javier Suárez anotó un doblete en la goleada del Sporting de Portugal y ahora es el máximo anotador de la Liga con 11 tantos. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images) / Gualter Fatia

Luis Javier Suárez se convirtió este sábado 13 de diciembre en el máximo goleador de la Liga Portuguesa, luego de anotar un doblete en el autoritario triunfo 6-0 del Sporting Lisboa sobre el AVS Futebol.

Primer gol de Luis Suárez en Sporting de Lisboa vs AVS

El Sporting solo necesitó cinco minutos durante la primera parte para ponerse por delante en el marcador. Suárez abrió el marcador en el minuto 32 con un remate de pierna derecha, que rebotó en el cuerpo de su compatriota Cristian Castro Devenish, tras un pase de Ricardo Mangas. Véalo acá:

Tres minutos más tarde, Araújo anotó el segundo tanto, después de una asistencia de Vagiannidis, quien tras avanzar por la banda derecha disparó al centro, donde apareció el exjugador del Toluca en pleno corazón del área.

El Sporting amplió su ventaja en el 37′, después de que Kochorashvili sirviera de cabeza a Geny Catamo, que marcó el tercer gol de la noche.

Pese a tener el encuentro sentenciado, la lluvia de goles del equipo de Lisboa frente al colista no cesó en la segunda parte. De hecho, al poco de regresar al campo tras el intervalo, Araújo apuntó la diana del doblete en el 47′ al recibir un pase raso de Vagiannidis desde la derecha que no dudó en aprovechar.

Segundo gol de Luis Suárez en Sporting de Lisboa vs AVS

Posteriormente, en el minuto 53, Luis Javier Suárez marcó el gol que lo convirtió en el máximo anotador de la Liga Portugal. Después de un saque de esquina de Trincão, Matheus Reis desvió al primer palo y detrás de todos apareció el samario para poner el marcador 5-0.

De esta forma, el delantero de la Selección Colombia se posiciona como líder de la tabla de goleo con 11 tantos, quedando así por delante del griego Pavlidis de Benfica y del brasileño Clayton de Rio Ave, ambos con 10 dianas. Véalo acá:

El sexto gol de la noche llegó en el tiempo de descuento, gracias a Geny, que anotó el tanto del doblete con un remate raso a puerta.

Con este triunfo, los verdiblancos suman 35 puntos y siguen segundos en la tabla provisional, detrás del Porto, que acumula 37 unidades.

Tabla de goleadores de la Liga de Portugal