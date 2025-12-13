Tabla de la Premier League, tras la victoria del Arsenal sobre Wolves por un autogol de Mosquera. (Photo by Catherine Ivill - AMA/Getty Images) / Catherine Ivill - AMA

La fecha 16 de la Premier League sigue su curso. En el cierre de la jornada sabatina, el líder Arsenal consiguió una agónica victoria 2-1 frente al Wolverhampton en el Emirates Stadium. Triunfo que le permite mantener a raya al Manchester City, que juega el domingo ante Crystal Palace.

Yerson Mosquera, que pasó de héroe a villano en la visita, fue titular y disputó la totalidad del encuentro, mientras que Jhon Arias ingresó al minuto 80.

REVIVA ACÁ LA VICTORIA DEL ARSENAL SOBRE LOS WOLVES EN LA PREMIER LEAGUE

LEAVING IT LATE FOR A BIG THREE POINTS 🤩 pic.twitter.com/oUoPVgnWY8 — Arsenal (@Arsenal) December 13, 2025

Arsenal 2-1 Wolves: goles y resumen

Fue dominio absoluto de los londinenses, aunque no lograron abrir el marcador, sino hasta el minuto 70 gracias a un saque de esquina ejecutado por Bukayo Saka. El balón sobró a todo el mundo, se estrelló en el palo e impactó la espalda del guardameta Sam Johnstone, derivando así en el autogol visitante.

Con la ventaja, incrementó el dominio local, que ganaba a partir de la posesión del balón. Ahora bien, sobre el cierre, los Wolves se animaron, adelantaron líneas y dieron la sorpresa. Mateus Mané recibió un balón por izquierda y levantó un centro frontal sin mayor oposición. A la altura del punto penal llegó Tolu Arokodare para decretar la igualdad de cabeza.

Y cuando todo parecía perdido, la fortuno volvió a sonreírle al Arsenal. Saka desbordó por derecha y envió un centro medido que buscó Gabriel Jesús para impactar en el duelo aéreo, pero su marcador, el colombiano Yerson Mosquera, terminó anotando en propia puerta. Véalo acá:

LA ALEGRÍA LE DURÓ POCO A LOS LOBOS: Mosquera no pudo defender bien a Gabriel Jesús y, con su cabeza, marcó en su propio arco el 2-1 de Arsenal vs. Wolves. ¡PARTIDAZO!



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/yqzTquO62g — SportsCenter (@SC_ESPN) December 13, 2025

Dos autogoles le dieron el triunfo al líder de la Premier, que llega a 36 puntos y por ahora le saca 5 de ventaja al City de Pep Guardiola.

Le puede interesar: Marino Hinestroza estaría siendo pretendido por un equipo de la Premier League

Así queda la tabla de posiciones de la Premier League

Más resultados de la jornada en Premier League

Arsenal 2-1 Wolves

Burnley 2-3 Fulham

Liverpool 2-0 Brighton

Chelsea 2-0 Everton

Lea también acá: ¿Peligra el Mundial? Daniel Muñoz será operado de una rodilla