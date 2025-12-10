Luis Díaz, recordado en Inglaterra en medio de la crisis Salah-Liverpool

Liverpool ha tenido un comienzo de temporada muy distante de lo que fue la anterior, en la que lograron el título de la Premier League. Si bien el equipo fue uno de los que aparentemente mejor se reforzó y más dinero invirtió, los resultados no se han visto ni en la liga local ni en la Premier League.

Más allá de eso, Liverpool vive una novela en torno a Mohamed Salah, quien tras el último partido por Premier League realizó declaraciones explosivas sobre su entrenador, Arne Slot, y manifestó que lo estaban haciendo sentir culpable del mal inicio de campaña del club. Esto ha tenido una repercusión mundial, y derivó en un tipo de castigo hacia el jugador, pues no viajó a Italia para el duelo ante Inter por Champions League.

¿Qué dijo Salah?

El egipcio acumuló tres partidos en el banco, y solo en uno de ellos ingresó para el segundo tiempo. Esto no le cayó para nada bien, pues luego del empate (3-3) ante Leeds se destapó y dio unas declaraciones controversiales, en las que aseguró no tener ningún tipo de relación con Slot.

“Estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club en los últimos años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me utiliza como excusa. Así me siento. Está claro que alguien quiere usarme para asumir toda la culpa... “No hay relación entre nosotros (con Slot). Antes teníamos una buena relación y ahora, de repente, no hay relación”, fueron algunas de sus palabras. Incluso puso su continuidad en Liverpool en veremos.

BBC recuerda palabras de Díaz hacia Salah

El prestigioso diario del Reino Unido, BBC, realizó una perspectiva sobre Salah en medio de los momentos de turbulencia que vive, el cual fue titulado: “El hombre detrás de los titulares: Salah, por Klopp, Díaz y más”.

En el texto, mencionan la buena relación que ha tenido Salah con el ‘Mundo Liverpool’ en los ocho años de estadía en el club. Sin embargo, a raíz de sus palabras, ha sido puesto en duda por hinchas, exjugadores y líderes de opinión.

Por esto decidieron recordar declaraciones entregadas a BBC durante los últimos meses por parte de personajes que han estado cerca del egipcio como Klopp, Adam Lallana, James Milner, Luis Díaz, entre otros.

En el caso de Lucho, en su momento valoró cómo lo recibió Salah cuando llegó al Liverpool, la ayuda que le hizo saber y el entendimiento que tuvieron entre la cancha, así como resaltó la huella que dejó en él.

“Fue una de las primeras personas en darme la bienvenida y lo hizo de una manera increíble. Se me acercó y me dijo: “Si alguna vez necesitas mi ayuda, estoy aquí para ti”. Recuerdo que me dijo en el campo: “Intentemos esto... hagamos esta jugada para que funcione”. Y luego funcionaría en el partido", recordó BBC.

“Compartir con él el momento de levantar la Premier League, ver lo feliz que estaba, lo mucho que lo disfrutaba, fue una sensación increíble. Él siempre quiere ser mejor jugador, mejor persona y ha dejado una profunda huella en mí”, añadieron.

Lucho, uno de los culpables de la crisis Salah-Liverpool

El medio The Athletic hizo un análisis de lo que llevó a Salah a explotar y una de las razones está vinculada con Luis Díaz, pues manifestaron que el egipcio se sintió muy cómodo con el colombiano y otros jugadores como Darwin Núñez y Trent Alexander-Arnold. Con los nuevos fichajes no se siente tan a gusto en el campo.

“Salah sintió que el equipo la temporada pasada se construyó para sacar lo mejor de él y le encantó jugar junto a Díaz, Núñez y Trent Alexander-Arnold, quienes se fueron”, destacó el diario inglés.

En Liverpool, los hinchas extrañan al guajiro y la entrega que le brindaba al equipo. Lucho, por su parte, brilla con luz propia en Bayern Múnich, donde ha sido vital para un inicio de campaña arrollador.