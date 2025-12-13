Alfredo Arias tras golear a Tolima en la final de ida:” Callados la boca, no hablando de más”

Junior hizo respetar su casa y se quedó con el triunfo en el Estadio Metropolitano, logrando conseguir una ventaja significativa en el partido de ida de la final de la Liga Colombiana, luego de golear 3-0 a Tolima, gracias al doblete de José Enamorado (5′ y 39′) y a un tanto más de Bryan Castrillón (36′).

El equipo visitante, por su parte, tendrá que remontar en Ibagué, si quiere la estrella de fin de año, mínimo tendrá que marcar 3 goles para igualar el marcador global, de no hacerlo será subcampeón.

Tabla de Reclasificación: Así quedaron las posiciones tras goleada de Junior al Tolima en la final

“La explicación es que tengo un equipo valiente”

Luego del triunfo de Junior en Barranquilla, Alfredo Arias asistió a la conferencia de prensa. Allí se vio satisfecho con el resultado; sin embargo, aclaró que no han conseguido nada, también le agradeció a la hinchada por el gran recibimiento al equipo y aseguró que hay errores que corregir en Ibagué.

“La explicación es que tengo un equipo valiente. Nosotros salimos con un planteamiento con Chará, Rivas, Enamorado, Paiva, Castrillón, mandamos a Guerrero, mandamos a Suárez y fuimos arriba de ellos cada vez que ellos quisieron salir jugando, tratamos de aprovechar su fortaleza y convertirla en debilidad”, inició hablando el técnico.

Indicó Arias sobre el posible planteamiento que hará en el partido de vuelta: “Es muy pronto para contestar si vamos a hacer variantes, tendremos que volver a ver y hacer el análisis del partido. Como siempre, hay que corregir cosas; los errores son los que te enseñan y esta noche (viernes) cometimos algunos errores, que, claro, el resultado los maquilla, pero que no podemos cometerlos en Ibagué”.

Lea también: Tolima Vs. Junior, el campeón se define en Ibagué: ¿Cuándo se disputará la final de vuelta?

“Esa gente merecía irse contenta hoy y bueno, el último partido que verían hasta quizás en un tiempo, meses, quizás, porque se va a hacer una reforma (en el estadio) y mis jugadores merecían un recibimiento así y después de un partido como el que hicieron”, señaló el entrenador sobre la acogida de los hinchas en el Metropolitano.

Finalizó: “Este es un paso muy importante, no podemos negarlo, pero nos falta el decisivo en cancha de ellos. Allá iremos con la misma humildad y el mismo respeto por el rival, callados la boca, no hablando de más y así mantendremos esa tónica nosotros”.

Vea acá la rueda de prensa completa de Alfredo Arias