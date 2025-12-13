“Junior se encontró con los goles”: Marangoni enciende la polémica tras caída del Tolima en la final

Junior de Barranquilla tomó ventaja en el primer duelo de la gran final del fútbol colombiano, tras imponerse con un sorpresivo 3-0 sobre Deportes Tolima en el Estadio Metropolitano. Las anotaciones del compromiso estuvieron a cargo de José Enamorado (5′, 39′) y Bryan Castrillón (36′).

Rodrigo Marangoni, exfutbolista del cuadro ibaguereño, dio su opinión del partido en Caracol Deportes Sábado. Como era de esperarse, confesó que no esperaba un resultado de semejante calibre e incluso advirtió que Junior se impuso únicamente por su efectividad de cara a portería.

“Junior se encontró con los goles”: Marangoni

“Un resultado bastante abultado, una diferencia grande... No creo que el jugador profesional se intimide por el campo de juego, los fuegos artificiales, los cohetes, el ruido. No creo que ese haya sido el motivo por el que Tolima salió así. Junior quiso sacar ventaja rápido y se llevó por delante a Tolima”, empezó diciendo Rodrig Marangoni.

Y complementó respecto lo que vio del cuadro barranquillero: “Fue un partido muy atípico, en el primer tiempo se encontraron con los goles, ellos no llegaron mucho al arco, pero todo lo que iba allí era gol. Era complicado para Tolima poder despertar, porque cada situación de ellos era gol, mientras que Tolima tuvo 3-4 situaciones claras y no pudo descontar”.

A pesar del resultado 3-0 en contra, el argentino confía en que “se puede darlo vuelta en Ibagué”. Claro está que el equipo debe salir a “comerle el hígado al rival, hay que estar atentos, los alcanza pelotas estar rápidos, no dejar perder tiempo y no dejar que Junior duerma el partido”.

Y concluyó: “Hace poco me preguntaban si era mejor la jerarquía y la experiencia de Junior o la juventud y velocidad del Tolima. Yo dije que dependía del partido, porque si iba en favor del Tolima se lo llevaba por delante por esa misma juventud, pero de lo contrario, como pasó en Barranquilla con un resultado adverso, los jugadores de jerarquía son los que la aguantan. Pasó con Teo Gutiérrez, que entró un ratito, hizo expulsar un jugador y todas esas cosas hacen jerarquía. A veces no corre tanto, pero tiene otras cosas, otras mañas que utiliza a favor”.