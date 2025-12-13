Tolima, por la hazaña para ser campeón: ¿Se han remontado 3 goles en una final del FPC?

Junior venció 3-0 a Tolima en el juego de ida de la final del fútbol colombiano.

Junior de Barranquilla goleó 3-0 al Deportes Tolima en el juego de ida de la gran final del fútbol colombiano y acaricia su undécima estrella. La definición en Ibagué será este martes 16 de diciembre.

Para remontar esta situación, los dirigidos por Lucas González deben conseguir algo nunca antes visto en el fútbol del país, la hazaña de remontar una diferencia de tres goles en una final, tras el compromiso de ida.

Desde que se juegan torneos cortos en el FPC, con definiciones en finales de ida y vuelta, se han presentado victorias por tres goles de diferencia en cinco oportunidades, de hecho, es la máxima diferencia que ha conseguido un equipo en una final de ida de la Liga colombiana.

En tres de las cinco veces que se han presentado diferencias de tres goles en el marcador luego de la ida, Junior ha estado presente en tres oportunidades, siempre yéndose al frente.

¿Algún equipo ha remontado esta desventaja?

Atlético Nacional es el equipo que ha estado más cerca de remontar una diferencia de tres goles en una final del fútbol colombiano tras el juego de ida; no obstante, terminaron cayendo en la vuelta en los penaltis.

En el 2004-II, precisamente ante el cuadro barranquillero, Nacional remontó un 3-0 presentado en el juego de ida, imponiéndose 5-2 en la vuelta; sin embargo, en los penaltis, cayó 5-4.

En el 2007-II, Nacional goleó 3-0 a La Equidad en el partido de ida; mientras que en el compromiso de vuelta, el compromiso terminó empatado 0-0.

En el 2018-II, Junior goleó 4-1 al Deportivo Independiente Medellín por el partido de ida en Barranquilla; la vuelta, en el estadio Atanasio Girardot, terminó 3-1 a favor de los antioqueños.

El último antecedente previo a la final de esta Liga se dio en el 2020, cuando América de Cali goleó 3-0 a Santa Fe en el estadio Pascual Guerrero; mientras que la vuelta concluyó 2-0 a favor de los bogotanos.