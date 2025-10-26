Samuel Huertas, el estudiante que alcanzó el puntaje perfecto en el Icfes en Fosca, Cundinamarca

En el municipio de Fosca, Cundinamarca, Samuel Huertas, estudiante del Colegio María Medina, obtuvo 500 sobre 500 en las pruebas del Icfes, alcanzando el puntaje perfecto a nivel nacional.

Su pasión y disciplina por aprender lo llevaron a destacarse, convirtiéndose en un ejemplo de dedicación y excelencia académica. Tras su logro, el Gobierno no solo le otorgó una beca completa para sus estudios universitarios, sino que también se comprometió a mejorar las instalaciones del colegio donde se formó. El Colegio María Medina, aunque carece de recursos y comodidades como el acceso a computadores, ha demostrado la efectividad de sus métodos de enseñanza gracias al compromiso de sus docentes y al esfuerzo de sus estudiantes.

“Mi idea es seguir con la academia, después hacer la maestría, doctorado y posdoctorado. Quiero seguir estudiando, aprendiendo. Siento que es mi gusto, lo que me apasiona. Mi idea es seguir aprendiendo y cumpliendo esas metas que me he propuesto”, expresó Samuel, quien hoy inspira a muchos jóvenes del país a perseguir sus sueños a través de la educación.