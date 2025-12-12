¡Vuelve a caer! Cotización oficial del DÓLAR en COLOMBIA, hoy 12 de diciembre, según Banrep

Precio del dólar HOY 25 de julio en Colombia: Así cotiza este viernes en casas de cambio del país. Imagenes de Canva

En meses recientes se han evidenciado diferentes fragmentaciones diplomáticas de algunos países con Estados Unidos, luego de que la administración de Donald Trump, además de fortalecer las políticas migratorias, haya ordenado operaciones y despliegues militares en una magnitud pocas veces vista, justificada en una lucha contra el narcotráfico en el Mar Pacífico y Caribe.

Sin embargo, en medio de estas tensiones, el mandatario estadounidense también ha arremetido contra diferentes líderes, como Nicolás Maduro de Venezuela, Claudia Sheinbaum de México y Gustavo Petro de Colombia, este último, a quien recientemente advirtió, asegurando que luego de las operaciones que presuntamente realizará en Venezuela, el será el siguiente objetivo.

La invitación de Petro a Trump

Con relación a esto, y como se volvió común, Petro le respondió directamente al presidente Trump, asegurando que en Colombia se ha combatido de gran manera el narcotráfico, y que el líder estadounidense, estaba desinformado a causa de las fuentes que lo informaban, por lo que mencionó que debería venir el mismo a Colombia para observar los esfuerzos que se realizan frente a dicha problemática.

A pesar de esto, desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt, comentó que no se encontraban al tanto de la supuesta invitación, pues no la habían escuchado, y, por tanto, que era decisión de Trump si llegaba a considerar la invitación. Adicional a esto, aseguró que las declaraciones que ha realizado Gustavo Petro, son consideradas “alarmantes y francamente insultantes” lo que al mandatario estadounidense no le ha gustado para nada.

Precio del dólar en Colombia

El precio del dólar en Colombia presentó una nueva disminución, la cual, es un tranquilizante para muchos colombianos, luego de que en pocos días, la divisa estadounidense se hubiera establecido en un precio muy cercano a los $3.900 COP. Pues para el día de hoy, evidenció una nueva caída en su valor, esta vez de $40 pesos colombianos frente a la apertura del día de ayer.

Gracias a esto, y según la información que se encuentra publicada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar en Colombia para hoy, 12 de diciembre, es de $3.810 pesos colombianos.

Con esta TRM, el dólar finalizaría esta semana perdiendo únicamente $20 pesos colombianos, esto teniendo en cuenta que para el pasado martes, el precio de la divisa se encontraba en $3.830 pesos colombianos.

Precio del dólar en ciudades de Colombia

La cotización de la compra y venta de dólares en las casas de cambio de las principales ciudades del país, depende del precio que establezca el TRM del Banco de la República durante el día. Este es el precio en las principales ciudades de Colombia para este 12 de diciembre:

Bogotá D.C.: te compran $3,710| te venden $3,818

Medellín: te compran $3,660 | te venden $3,811

Cali: te compran $3,700 | te venden $3,860

Cartagena: te compran $3,600 | te venden $3,850

Cúcuta: te compran $3,700 | te venden $3,760

Pereira: te compran $3,720 | te venden $3,820

