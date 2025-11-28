En este lugar donde se pueden ver los océanos Pacífico y Atlántico a la vez: queda cerca de Colombia

Hay un lugar en el mundo donde se pueden ver el Pacífico y el Atlántico al mismo tiempo Foto: Getty Images

América es un continente que se encuentra bañado por varios océanos en cada uno de sus límites, incluyendo el Pacífico y el Atlántico, considerados como los más extensos en el mundo con superficies que superan los 100 millones de kilómetros cuadrados cada uno.

Pese a que este continente cuenta con una forma relativamente alargada, no todos los países limitan con ambos océanos. De hecho, Colombia es el único que goza de ese beneficio, pues los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño colindan con el Pacífico. Mientras que el mar Caribe le brinda al país la salida por el Atlántico.

No obstante, hay otra nación de América Latina en el que se pueden observar ambos océanos al mismo tiempo: se trata de Panamá, el cual tiene el volcán Barú, un punto que además es el único en el mundo que cuenta con ese privilegio.

¿Dónde se encuentra ubicado el volcán Barú?

El volcán Barú es considerado como el punto más alto en Panamá, ya que cuenta con una altura máxima 3.475 metros sobre el nivel del mar, lo que lo ubica como la decimosegunda montaña más alta en Centroamérica. Además, se encuentra ubicado en tres distritos diferentes: Boquerón, Boquete y Tierras Altas, todos ellos hacen parte de la provincia de Chiriquí, al occidente del país.

Si bien el volcán es considerado potencialmente activo, los estudios señalan que su última erupción habría tenido lugar aproximadamente entre 400 a 550 años. Entretanto, se estima que alcanzó una altura superior a los 4.600 metros, pero esta se redujo tras otro estallido de lava que, a su vez, provocó un inmenso alud.

¿Se puede llegar a la cima del volcán Barú?

Según explica la Autoridad de Turismo de Panamá, el volcán Barú cuenta con siete cráteres y varias rutas que pueden tomar los visitantes. Por otra parte, si alguien está interesado en llegar a la cima del lugar, puede hacerlo a través de una exigente caminata que tiene una duración de aproximadamente ocho horas y media o también si cuenta con un vehículo todoterreno para llegar allá en unos 90 minutos.

“En los días más claros, se pueden ver los océanos Atlántico y Pacífico al mismo tiempo. El volcán y la tierra circundante albergan 5 ecosistemas diferentes gracias a una combinación de regiones montañosas de selva tropical, así como a las consecuencias de erupciones volcánicas que ocurrieron hace millones de años”, explica la Autoridad de Turismo de Panamá.

¿En qué otros lugares de Panamá se pueden ver los océanos?

Aunque el Volcán Barú es el único punto de Panamá en el que se pueden ver ambos océanos, hay otros puntos que permiten apreciarlos a cada uno de ellos en su plenitud. Si se trata del Pacífico, los interesados pueden llegar a puntos como el Cerro Ancón o la Riviera Pacífica. El primero se encuentra dentro de la capital, mientras que el segundo cuenta con playas famosas como Chame, El Palmar o Malibú.

En cuanto al Atlántico, existen lugares en territorio panameño como Bocas del Toro, Fuerte San Lorenzo y Fuerte de Portobelo en los que se puede apreciar la cuenca del mar Caribe, punto de salida a este océano.