¿Qué boleta es la más barata para ver a Colombia en el Mundial 2026?: vale casi 3 salarios mínimos

En seis meses se abrirá el telón del Mundial 2026. Este será el primero que se celebre en tres países diferentes (México, Estados Unidos y Canadá), y que cuente con la participación de 48 selecciones, entre las que se encuentra Colombia.

Tras el sorteo realizado el pasado 5 de diciembre, la Tricolor quedó emparejada en el grupo K, donde tendrá como rivales a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental que disputarán Nueva Caledonia, Jamaica y Congo para el mes de marzo en la ciudad mexicana de Guadalajara.

Curiosamente, esta será una de las sedes de la Copa del Mundo en las que jugará la selección colombiana durante su participación en el grupo K. Allí, se medirá al rival que gane esta llave del repechaje intercontinental. Entretanto, los partidos frente a los uzbekos y los lusitanos tendrán lugar en Ciudad de México y Miami, respectivamente.

En teoría, Portugal aparece como el rival más complejo de esta zona. Si bien Cristiano Ronaldo es su capitán y su jugador emblema, hay otros que también andan en un buen nivel como Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes o Nuno Mendes. Sin embargo, los uzbekos también buscan complicar el camino del equipo cafetero en este Mundial.

Ahora bien, la Copa del Mundo hace que muchos hinchas de la Selección Colombia busquen comprar las boletas y emprender el viaje para ver los partidos en vivo, en especial porque dos de ellos se celebrarán en México. Sin embargo, esto supone una notable inversión teniendo en cuenta además los gastos en tiquetes de avión y alojamientos.

¿Cuánto valen las boletas para ver a Colombia en el Mundial 2026?

Frente a este tema, la revista Forbes realizó un sondeo para determinar los precios de los partidos que disputará Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026. Desde luego, el de Portugal será el más atractivo, por lo que el precio de una entrada es significativamente alto sin importar el lugar que va a ocupar en la tribuna.

El debut colombiano será frente a Uzbekistán el próximo 17 de junio en el Estadio Azteca, en Ciudad de México. El precio promedio de una boleta está entre los 5 y los 40 millones de pesos. Mientras que la más barata se puede conseguir en 4.294.697 pesos, es decir, un poco más de tres salarios mínimos.

Seis días después, el equipo nacional se medirá al ganador del repechaje intercontinental en el Estadio Chivas de Guadalajara. Este partido cuenta con las boletas más económicas entre los tres que disputará por el grupo K, ya que la de menor precio cuesta unos 4.169.881 pesos, lo que equivale a casi tres salarios mínimos. Mientras que el promedio es entre 8 y 12 millones de pesos.

Por último, los dirigidos por Néstor Lorenzo viajarán a Estados Unidos para jugar ante Portugal el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. Este encuentro maneja las boletas más costosas en esta fase de grupos, pues la más económica se consigue en 7.413.754 pesos. Asimismo, el rango promedio se sitúa entre 10 y 46 millones de pesos.