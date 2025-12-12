Néstor Lorenzo destapó lo que necesita aprender el futbolista colombiano para triunfar

Néstor Lorenzo ya prepara lo que será el Mundial 2026 para la Selección Colombia. El entrenador brindó una entrevista a los medios oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol, en la que se refirió al balance de la Tricolor en el 2025, los objetivos para la Copa del Mundo o la confianza que tiene en que el país va a tener éxito con algún título mundial, en cualquier categoría.

De lo más llamativo que dejó su intervención, tuvo que ver con el elogio al futbolista colombiano, pero también lo que debe mejorar para poder estar más cerca de los triunfos. Lorenzo aludió a saber manejar los momentos adversos de partido, como estar en inferioridad o verse superados.

“La característica es de jugadores con talento, con buena condición física, con alegría, que les encanta ser protagonista, pero hay momentos donde el protagonismo tuyo está en pelear un partido, en sostenerlo, en aguantarlo. Esos son los momentos que le faltan aprender al jugador colombiano, porque nos va a pasar. Puede pasar que te dominen, que te peloteen, y hay que saber salir de esa situación”, dijo al respecto.

Esto va alineado a su argumento de que muchas veces el ‘centavo para el peso’ que termina faltando, está en los detalles y la gestión que se hace.

“Los cambios son progresivos, el aprendizaje, eso que dices es que faltan detalles, detalles que uno hace que gane o pierda. Pero a veces tiene que ver con la falta de corregir esos momentos cruciales. Muchos campeones tuvieron procesos exitosos en juveniles. Hay categorías que hacen que su proceso culmine con un buen posicionamiento en un Mundial en mayores, pero todo empieza abajo en la formación. Hay que trabajar sobre la estructura”, añadió.

Más declaraciones de Néstor Lorenzo

El camino en las Eliminatorias: “Uno va haciendo un recorrido, un camino y va teniendo distintas sensaciones y desde que llegamos acá, hasta la última fecha, tanto el recorrido como los resultados han sido muy buenos y lo hemos disfrutado. Cuando unos dicen que el resultado es lo más importante, hay que disfrutar del camino, caminar firme, ir creciendo y aprendiendo”.

El saber vivir el proceso: “Trabajamos con el corazón, en todo momento hacemos lo que ponderamos mejor. Lo disfruto porque me siento feliz, aunque el resultado o el evento que se aproxime sea importante. Yo disfruto, en el día a día, hemos tenido una convivencia extraordinaria, el ambiente que se ha generado con todo el staff ha sido muy bueno y eso ayuda con el resultado final, hay una coherencia y una energía positiva”.

Clasificación al Mundial: “Siento que me contrataron para esto, para clasificar a la selección, acepté el compromiso y ahí estaremos en el mundial. Muchos recuerdos acá en Colombia, los mundiales que estuve con Pékerman, siempre dejamos la bandera de Colombia allá arriba”.

El bache posterior a la Copa América: “El primer partido que perdimos fue la final de la Copa América, luego con Bolivia, con Ecuador y con Uruguay. Veníamos con un muy buen puntaje, cómodos en la clasificación y de pronto con dos puntos de diferencia puso nerviosa a la gente y nos generó una presión extra. Este 2025 perdimos el primer partido en Brasil, el equipo jugó bien. Trabajo para corregir, ahora, el rendimiento en los partidos no fue malo, en ningún partido fuimos dominados”.

Llevar más jugadores a la élite, otro objetivo del Mundial: “El equipo creció mucho en ese sentido también. Me gusta que los jugadores sean protagonistas en sus clubes. Si analizamos el plantel, en la elite tenemos a Lucho Díaz, después no tenemos presencia. Yo aspiro a que los jugadores que estén en clubes intermedios, que crezcan como crecieron los chicos de Crystal Palace. Es mérito del club, del entrenador y de ellos que crecieron con el equipo, la evolución de Dani Muñoz, de Lerma. La idea mía es que jueguen todos en equipos grandes, como en el ciclo de Pékerman. El fútbol paga después y creo que el objetivo de hacer un gran mundial es catapultar a que jueguen en la elite”.

El título en un Mundial va a llegar: “Cuando llegamos en 2022 yo pedí unas listas de jugadores sub 15,17 y 20 a ver qué continuidad habían tenido esos procesos y había muy poca. Había poco porcentaje entre un 30-40% que había completado el proceso o habían pasado de una categoría a otra. El hecho de que jueguen mundiales, que la sub-17 juegue bien, perdió mal con Francia, hay que sentirse orgullosos de eso. La sub-20 sale tercera de un mundial, y hay que festejarlo, claro que se quiere salir campeón, pero dejamos atrás a equipos campeones y que tienen la costumbre de jugar esas instancia. Tenemos que apostar a llegar siempre ahí. El campeonato va a llegar, no sé en cuánto tiempo, pero va a llegar si nos acostumbramos a competir en ese nivel”.