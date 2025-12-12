Ramón Jesurún sobre partidos en la altura en el Mundial: “Nosotros sí tenemos muchas ventajas”

Ramón Jesurún dialogó con Caracol Radio desde Medellín, donde este jueves estuvo presente en la Asamblea de la Dimayor. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol contó algunos detalles sobre la reunión y habló sobre las posibles sedes de la Selección Colombia para prepararse a la Copa del Mundo.

¿Cómo estuvo la Asamblea de la Dimayor?

“Muy bien, fue una Asamblea donde se tocaron temas muy importantes. Una participación completa de todos los delegados y creo que se evacuaron bien los temas y, lo primordial y lo que le interesa más al público, la aprobación de los torneos y el sorteo que se hizo anoche de cómo será el inicio en el 2026″.

¿Qué sabe de la situación del Pereira?

“Hasta el momento el Pereira, como hemos entendido, ha perdido su reconocimiento deportivo de parte del Ministerio del Deporte. Tengo entendido que no se ha notificado todavía, están dentro del proceso administrativo y esperemos que lo pueda solucionar”.

¿Qué es lo último de la Selección Colombia?

“Seguimos con la vibra, con el entusiasmo y con el deseo de, primero, prepararnos muy bien y, segundo, marcar un buen hito en el Mundial del 2026”.

¿Dónde se concentraría para tratar la altura?

“Hasta el momento no hemos tomado una determinación final, eso está totalmente en estudio de parte de nuestro cuerpo técnico y nuestro equipo logístico, que algunos de ellos están todavía en México visitando eventuales sedes. Yo creo que nosotros sí tenemos muchas ventajas y es que hay muchos sitios, como la sede de Atlético Nacional, que es una de las opciones que seguramente el cuerpo técnico contemplaría cuando se decida”.

¿Qué opciones tienen en México?

“Eso es lo que estamos buscando, en México tenemos que llegar obligatoriamente mínimo 5 o 7 días antes. Estamos buscando el sitio ideal para que la Selección, la etapa final se prepare en ese punto”