¿Va a ir al Mundial? Para esto le alcanza un salario mínimo colombiano en Estados Unidos // Caracol Radio

Con las sedes y rivales confirmados de la Selección Colombia para el próximo Mundial de fútbol de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá en 2026, millones de colombianos comenzaron a planificar su viaje para apoyar a la ‘tricolor’, tanto en CDMX, Guadalajara y Miami.

Aunque la oportunidad de ir a México es mucho más asequible debido a cercanía y economía, la realidad es que el partido más atractivo de la Selección Colombia tendrá como sede el Hard Rock Stadium de Miami en Estados Unidos, cuando la escuadra cafetera enfrente a la Portugal de Cristiano Ronaldo, compromiso que se disputará el 27 de junio.

Le puede interesar: ¿Cuál es la forma más barata de ir al Mundial 2026 desde Colombia? Sin gastar una fortuna

La posibilidad de viajar se hace mucho más viable teniendo en cuenta que a lo largo del presente siglo, la competencia FIFA solo tuvo como sede un país del continente una vez, cuando se llevó a cabo el certamen ten Brasil 2014, pues las demás ediciones tuvieron como sedes países de África, Europa, Asia y Medio Oriente.

¿Para qué alcanza un salario mínimo en Estados Unidos?

Está más que claro que para poder asistir a la máxima competencia deportiva es necesario contar con un buen presupuesto, por tanto, si usted gana un salario mínimo en Colombia, el cual está fijado en 1′423.500 pesos a día de hoy, tenga presente estas cuentas para no tener una mala experiencia en territorio norteamericano.

De acuerdo al valor del dólar a día de hoy (9 de diciembre), el mínimo equivaldría a un total de $372 dólares, por lo que la recomendación es comenzar a ahorrar lo máximo posible a partir de este momento para que pueda disfrutar del Mundial.

Lea también: Estos podrían ser los rivales de Colombia si pasa como 1,2 o 3 del grupo K: Inglaterra y otras

En caso de poder ahorrar el 100% del mínimo desde el mes de diciembre y contando con la prima navideña, hasta el mes de junio debería haber ahorrado unos $2.800 dólares, lo que serían algo más de diez millones de pesos colombianos.

Con este dinero podría costear su visita al Mundial, dividiéndolo de la siguiente forma:

Tiquetes aéreos: Puede encontrar tiquetes ida y vuelta Bogotá - Miami sobre los dos millones de pesos

Puede encontrar tiquetes ida y vuelta Bogotá - Miami sobre los Hospedaje: 5 noches entre el 24 y 29 de junio le podrían costar un millón de pesos en el hostal más económico de Miami, los hoteles de menor categoría cuestan aproximadamente dos millones de pesos.

5 noches entre el 24 y 29 de junio le podrían costar en el hostal más económico de Miami, los hoteles de menor categoría cuestan aproximadamente Comida: Entre $75 y $125 dólares en un estimado de ahorro extremo, teniendo en cuenta que solo comería comida rápida, es decir, unos $100.000 pesos colombianos diarios.

Entre en un estimado de ahorro extremo, teniendo en cuenta que solo comería comida rápida, es decir, unos Entradas: Los casi seis millones restantes los podría invertir en entradas, aunque según filtraciones, estas podrían costar hasta veinte millones de pesos, la única opción con este presupuesto es conseguirlas al costo oficial, que puede rondar los $300-$500 dólares, es decir, casi dos millones de pesos más.

Teniendo en cuenta esta información, un solo salario mínimo apenas podría cubrir el hospedaje y parte de la alimentación en suelo estadounidense, por lo que si busca un presupuesto más holgado, la mejor opción es al menos tener un ahorro de entre siete y doce salarios mínimos al 100%, con esto podría cubrir todos los costes necesarios.