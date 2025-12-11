Este país europeo tiene escasez de hombres y las mujeres contratan ‘maridos por horas’ // Caracol Radio

La población mundial es bastante equilibrada entre hombres y mujeres, con una leve tendencia que se inclina hacia el género masculino, sin embargo, existen lugares en el mundo en donde este hecho no se cumple y la población femenina supera a su contraparte.

De acuerdo a una recopilación de indicadores presentada por el Banco Mundial, las mujeres en Letonia ocupan un 53,68% del total del país, una cifra que no parece representar una brecha muy grande, no obstante, en cuanto a la esperanza de vida, los hombres, en promedio, llegan a 70 años, mientras que una mujer vive hasta los 80 años, por lo que con el paso del tiempo, comienza una tendencia inclinada al género femenino.

Este panorama ha despertado una creciente preocupación entre las mujeres, quienes temen por quedar solteras, de hecho, la BBC realizó una investigación sobre este fenómeno, y conoció que, según estadísticas, por cada 84 hombres existen 100 mujeres en el país; además, de acuerdo al testimonio de Dace, una joven del país al medio de comunicación, afirmó que las “chicas guapas, están solas... algunas mujeres han podido encontrar novios extranjeros”.

Las chicas más listas están solas. Las chicas realmente guapas están solas... si son inteligentes — Joven letona a la BBC

‘Maridos por hora’: ¿Qué es y cómo funciona?

Este curioso servicio ha tomado fuerza entre las mujeres del país, que ante la situación, han optado por solicitar el trabajo de un hombre para realizar las tareas domésticas, reparaciones en el hogar e inclusive acompañarlas en su rutina.

Aunque esta tendencia también se ha podido evidenciar en países asiáticos como Japón, la gran diferencia recae en el género, pues mientras en Letonia son las mujeres quienes contratan hombres, en el país nipón es al contrario.

La situación ha tomado tanta fuerza que incluso han surgido empresas que crearon plataformas para promocionar los servicios, este es el caso de ‘Komanda24′, que, bajo el eslogan de “hombres de manos de oro”, permite a las mujeres encontrar hombres capaces de realizar cualquier tarea en tiempo récord, esto a una tarifa accesible y en ciudades de alta demanda como Riga y Liepāja.

Emigración que fortalece la soledad local, la principal razón del fenómeno

Aunque, de por sí, la población de Letonia tiene mayor fuerza entre el género femenino, la verdadera razón por la que sucede este fenómeno se debe a una alta tasa de emigración por parte de las mujeres, quienes buscan oportunidades laborales y afectivas fuera de su país.

Junto a esto, resalta un entorno laboral altamente feminizado, donde el contacto con hombres se vuelve casi inexistente, según jóvenes trabajadoras del país, algunos sectores cuentan con hasta un 98% de personal femenino, lo que limita las opciones de interacción.