La Contraloría General de la Nación alerta sobre gastos desproporcionados en proyecto de saneamiento

Tumaco-Nariño

Una auditoría realizada por la Contraloría General de la Nación estableció varios hallazgos fiscales que alcanzan los $70.570 millones.

Los recursos hacen parte del Fondo Todos Somos pacífico que incluye varios proyectos entre estos los de agua y saneamiento básico en Tumaco- Nariño y Guapi-Cauca.

En el informe de auditoría de cumplimiento, el ente de control evidenció gastos administrativos desproporcionados en la ejecución del proyecto orientado a mejorar la cobertura y calidad del servicio de suministro de agua y saneamiento básico en los municipios de Tumaco (Nariño) y Guapi (Cauca).

Según el organismo se estableció un hallazgo con incidencia fiscal y disciplinaria por $20.530 millones, debido a que, pese a la alta ejecución presupuestal en gastos de administración, los resultados del proyecto son deficientes frente a la baja inversión ejecutada, según lo estipulado en el CONPES 3847 del 3 de noviembre de 2015 y el contrato de empréstito BIRF 8649-CO del Banco Mundial.

El órgano de control también reportó gastos administrativos injustificados asociados a proyectos de conectividad de la región, entre ellos: construcción de muelles, malecones, señalización, mejora de servicios de agua y saneamiento, y fortalecimiento institucional para operadores de transporte fluvial y proveedores de servicios públicos.

La entidad determinó que, a 31 de diciembre de 2024, estos gastos representan un presunto detrimento patrimonial por $9.840 millones.

Entre los 21 hallazgos reportados por la entidad, se encuentra el detrimento patrimonial al Estado por $13.972 millones en el contrato No. 57833-PTSP-044 2021, mediante el cual se establecía la construcción y operación de sistemas aislados de generación de energía solar fotovoltaica en las comunidades del municipio de Bojayá en Chocó.