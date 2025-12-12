Noticias regionales

Actualidad

La Contraloría General de la Nación alerta sobre gastos desproporcionados en proyecto de saneamiento

El ente de Control estableció hallazgos fiscales en proyectos del Fondo Todos Somos pacífico

Pacifico colombiano. I Foto: Juancho Torres/Anadolu via Getty Images.

Pacifico colombiano. I Foto: Juancho Torres/Anadolu via Getty Images. / Anadolu

Tumaco-Nariño

Una auditoría realizada por la Contraloría General de la Nación estableció varios hallazgos fiscales que alcanzan los $70.570 millones.

Los recursos hacen parte del Fondo Todos Somos pacífico que incluye varios proyectos entre estos los de agua y saneamiento básico en Tumaco- Nariño y Guapi-Cauca.

En el informe de auditoría de cumplimiento, el ente de control evidenció gastos administrativos desproporcionados en la ejecución del proyecto orientado a mejorar la cobertura y calidad del servicio de suministro de agua y saneamiento básico en los municipios de Tumaco (Nariño) y Guapi (Cauca).

Lea también...

Según el organismo se estableció un hallazgo con incidencia fiscal y disciplinaria por $20.530 millones, debido a que, pese a la alta ejecución presupuestal en gastos de administración, los resultados del proyecto son deficientes frente a la baja inversión ejecutada, según lo estipulado en el CONPES 3847 del 3 de noviembre de 2015 y el contrato de empréstito BIRF 8649-CO del Banco Mundial.

El órgano de control también reportó gastos administrativos injustificados asociados a proyectos de conectividad de la región, entre ellos: construcción de muelles, malecones, señalización, mejora de servicios de agua y saneamiento, y fortalecimiento institucional para operadores de transporte fluvial y proveedores de servicios públicos.

La entidad determinó que, a 31 de diciembre de 2024, estos gastos representan un presunto detrimento patrimonial por $9.840 millones.

Entre los 21 hallazgos reportados por la entidad, se encuentra el detrimento patrimonial al Estado por $13.972 millones en el contrato No. 57833-PTSP-044 2021, mediante el cual se establecía la construcción y operación de sistemas aislados de generación de energía solar fotovoltaica en las comunidades del municipio de Bojayá en Chocó.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad