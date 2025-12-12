Esperan claridad jurídica para definir la situación administrativa del municipio de Pupiales

Pupiales-Nariño

Sigue siendo incierto el futuro administrativo en el municipio de Pupiales, tras completarse seis meses de la captura del alcalde titular Wylton Belalcazar Gaón, en cumplimiento a una orden judicial por el presunto delito de narcotráfico por una Corte de Estados Unidos.

En dialogo con Caracol Radio, el secretario de Gobierno del departamento Fredy Gámez indicó que la Gobernación de Nariño avanza en las gestiones jurídicas necesarias para definir la situación ante el vacío legal generado por la ausencia del mandatario local, actualmente detenido por una orden de extradición internacional, mas no por una orden judicial emitida en Colombia.

Desde la Secretaría de Gobierno y bajo las directrices del gobernador Luis Alfonso Escobar, se inició un proceso de verificación jurídica para determinar si la condición del mandatario configura abandono forzado del cargo o si se requiere una interpretación normativa específica.

“En ese sentido, la administración departamental remitió dos oficios: uno a la Corte Suprema de Justicia, solicitando claridad frente al alcance jurídico de la medida que pesa sobre el alcalde, y otro al Consejo de Estado, con el fin de obtener un concepto sobre las actuaciones que la Gobernación puede adoptar, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y el impacto administrativo en el municipio”: anotó Gámez.

La Procuraduría General de la Nación también emitió una acción preventiva pidiendo información sobre los procedimientos adelantados por la Gobernación. Asimismo, la ciudadanía de Pupiales ha elevado dos derechos de petición expresando inquietudes frente a la continuidad administrativa del municipio.

La Secretaría de Gobierno reiteró que todo el proceso se desarrolla bajo estrictos parámetros legales:

“Este es un asunto completamente jurídico. Entendemos las dificultades que enfrenta el municipio y la preocupación de su comunidad, pero las decisiones deben tomarse con fundamento en la normatividad vigente”, señaló.

La Gobernación de Nariño anunció que se encuentra a la espera de los conceptos del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, documentos que permitirán definir los pasos administrativos a seguir con el fin de garantizar la institucionalidad y el buen funcionamiento del municipio de Pupiales.

Entre tanto un sector de la comunidad promueve para el próximo 14 de diciembre una marcha exigiendo además el acompañamiento de los entes de control a la inversión de los recursos durante el periodo de interinidad en el que está la administración municipal.