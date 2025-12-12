Jorge Lizarazo, convierte en oro todo lo que teje

Jorge Lizarazo nació en Armenia, Quindío, estudió arquitectura y terminada su formación se fue a Francia para trabajar con Santiago Calatrava y Massimiliano Fuksas. Allí entendió como su profesión y el arte conviven en una armonía en la que uno determina al otro, es decir, para él, lo artístico define los espacios, pero estos no son ajenos a esa concepción, al contrario también los influyen.

El origen de hechizos

Con esa especie de amalgama creativa en mente, Lizarazo regresó a Colombia para fundar su taller Hechizos, en Bogotá. En ese momento solo tenía 6 ayudantes, pero pronto su propuesta altamente sensible, que convierte piezas de decoración en monumentos artísticos con una notable carga de simbolismo, lo posicionó como uno de los pocos diseñadores que logra evocar con éxito lo moderno y lo tradicional inspirado en lo natural y lo vanguardista.

Hoy, después de 25 años tejiendo, imaginando, creando, tiene 70 personas que lo acompañan en su labor. Él, con cierto carácter paternal, los ha hecho expertos en su tarea, por eso en lo que hacen se nota la delicada mano que solo se puede ver en las obras hechas con el amor propio de la profesión de artista.

Así, en su taller, el genio y “sus maestros” diseñan piezas que hasta Brad Pitt quiere tener (le compró un exquisito tapiz). Esto lo hacen usando más de 2.500 elementos entre fibras naturales, hilos metálicos, maderas, cristales y cueros.

El foco artístico de Hechizos

El diseño de colección es quizá una de las formas que adopta la moda más difíciles de entender. De acuerdo con Lizarazo, las grandes marcas de consumo masivo toman ideas de creadores como él para lanzar sus colecciones, hecho que en realidad no le molesta, pues entiende el rol de Hechizo como “musa” del mercado.

En ese sentido, su estilo busca mantener las bases pluriculturales de los distintos paisajes que ha visitado y de las personas que los habitan, incluso, en sus obras se puede apreciar la influencia de los artesanos que trabajan en el taller. “La creatividad da como fruto algo más que decoración o moda cuando hay un diálogo profundo y un trabajo verdaderamente mancomunado”, dice.

Así, Jorge Lizarazo seguirá innovando, creando obras de arte que pueden ir desde alfombras y tapicería hasta mallas arquitectónicas, que él hace a la medida de los requerimientos de sus clientes, por eso, en parte, también es tan exclusivo su sello. Esta característica, entre otras cosas, le hizo merecedor del galardón Design Miami a la mejor obra contemporánea en el marco del Art Basel Miami, por crear un tapiz que rememora la rica tradición japonesa, experimentada por el diseñador en primera persona.