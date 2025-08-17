Cemento País, reconocido por la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar

Cemento pais ha sido reconocida por su compromiso con el fortalecimiento del sector de la construcción en la Region Caribe.

La empresa se destacó por su modelo de industria responsable y coherente, lo que refleja su dedicación a la excelencia y la sostenibilidad.

El gerente comercial de Cemento País, Carlos Espinosa Osorio, expresó su gratitud por este reconocimiento, destacando la importancia del ingeniero Dionisio Barrios, un verdadero icono académico en la ingeniería civil en Bolívar.

Es evidente que cemento pais es protagonista a través de su participación en eventos de gran trascendencia en la construcción como los 75 años de la SIAB. La SIAB ha sido fundamental en el desarrollo de la región, liderando proyectos clave en infraestructura y formación académica.

El liderazgo del presidente de la SIAB Ing. Luis Puello Chamié, ha sido crucial en la promoción de la ingeniería y la arquitectura en Bolívar