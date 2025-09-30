Cien años del “Palacio Amarillo” de la Gobernación de Caldas con muchas historias por contar

Manizales

La Gobernación de Caldas celebra el centenario del “Palacio Amarillo” con un Libro-Arte, una obra conmemorativa inmortaliza en fotografías que parecen piezas de museo, una parte significativa de la historia de Caldas y que son custodiadas entre las paredes de esta imponente construcción ubicada en el centro histórico de Manizales.

La Gobernación de Caldas rinde un emotivo homenaje al al edificio emblemático que ha sido testigo y custodio de la historia de los caldenses durante un siglo.

Este tributo se materializa en un libro-arte que invita a un viaje visual y narrativo por la arquitectura y los acontecimientos que han forjado la identidad del departamento, así lo indicó el Gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez.

“Estamos presentando un libro bellamente ilustrado, un libro donde cuenta la historia de este edificio y de lo que pasó en Manizales, de lo que inició en Manizales hace 100 años después de un incendio devastador y que cuenta con unos detalles arquitectónicos bellísimos, este libro tiene gran calidad fotográfica y una calidad de textos única. Ese libro que se llama Palacio Amarillo, es un homenaje a esto, a nuestro Palacio Amarillo que está cumpliendo 100 años, el objetivo es resaltar los nuestro", destacó el mandatario.

Una Mirada a la historia arquitectónica de Manizales

El fotógrafo Carlos Pineda, puso su sello a través de su lente a este libro, donde capturó sombras, texturas, colores y la transcripción de la historia de este edificio a través de su cámara.

“Este es el resultado del estudio que hice del edificio, leí mucho sobre él y y quería hacer algo poético, entonces, le puse mucho cariño y lo exploré en diferentes horas del día, incluso por las noches, porque el edificio no es estático, pues el arquitectura no es estática, varía con la luz”, destacó el artista y fotógrafo, autor de las imágenes que conforman el libro-arte.

Dijo además que durante tres meses y medio se dedicó todos los días a seleccionar fotografías, tomándolas, editándolas y estudiando mucho sobre arquitectura para transmitir en cada imagen la esencia de la edificiación.

“Cada rincón está contando una historia, cada rincón tiene su propia singularidad. Entonces, me parece que es mirarlo con mucho cuidado, con atención y es como llegar, entrar a una especie de meditación metafísica donde uno se olvida de todo y simplemente se entrega al edificio y van apareciendo las cosas”, destacó el artista.

Indicó que entre lo que descubrió es que el edificio es asimétrico y que las ornamentaciones cuentan historias diferentes dentro de un mismo contexto histórico.

La historia que guarda un verdadero palacio

La profundidad histórica del historiador Albeiro Valencia Llano en este ejemplar, traslada al lector a las entrañas de una edificación que se erige fuerte y firme en el Centro Histórico de Manizales.

Sus páginas desvelan la riqueza arquitectónica del “Palacio Amarillo”, un inmueble que no solo alberga las oficinas del primer mandatario departamental, sino que también se integra armoniosamente en el conjunto patrimonial de la ciudad.

“Es la historia de Manizales después de las tragedias. La tragedia más grande de Manizales fue el 3 de julio de 1925 cuando el incendio toca 32 manzanas del centro histórico. Cuando pasó la tragedia, los manizaleños dijeron, “No, nos volvemos de este golpe no salimos.” Y mucha gente pensaba que en realidad se iba a acabar Manizales, que hasta ahí llegaba, sin embargo, la fortaleza de los manizaleños, es la fortaleza, porque Manizales venía de las tragedias como los temblores del siglo XIX, pero esto fue horrible. Pero lo lograron con el apoyo del gobierno nacional, con el apoyo de los caldenses y sobre todo la gente de Manizales hacer un edificio, pero un edificio distinto, un palacio, que sea, digamos, el palacio más bello de Colombia", narró el historiador.

Un libro-arte como homenaje al “palacio amarillo” de Caldas

El libro cuenta con prólogos del gobernador Henry Gutiérrez y la secretaria de Cultura de Caldas, Luz Elena Castaño, quienes resaltan la importancia de esta obra como un aporte significativo a la cultura regional. Impreso por la Editorial Matiz de Manizales, el ejemplar no solo celebra el centenario del “Palacio Amarillo”, sino que también reafirma su valor como símbolo de la memoria colectiva y el progreso de Caldas.