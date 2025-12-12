Jhon Arias, sin tapujos: “Colombia tiene grandes posibilidades de ganar el Mundial”

El chocoano Jhon Arias, jugador del Wolverhampton de la Premier League y de la Selección Colombia, se mostró bastante optimista y ambicioso de cara al Mundial de Estados Unidos México y Canadá 2026.

En diálogo con ESPN, Arias habló sin complejos y tapujos, asegurando que considera que la Selección Colombia cuenta con grandes posibilidades de “ganar el Mundial” del próximo año.

“Sí, yo creo que tenemos grandes herramientas para tener una buena Copa del Mundo realmente, yo creo que estamos atravesando un momento especial de la Selección, con jugadores en un gran momento”, comentó el atacante chocoano.

Arias, añadió con más fuerza: “Ojalá que de aquí hasta junio, que empieza el Mundial, no se pierdan jugadores, no haya lesiones, porque siempre hay ese tipo de cosas, y que logremos llegar fuertes al Mundial. Colombia tiene grandes posibilidades de ganar el Mundial, de hacer cosas importantes”.

E insistió al respecto: “Sí, yo lo creo realmente. Hay que estar humildes, hay que trabajar, saber que es un torneo muy exigente, que cambia mucho, en cada llave, en cada adversario, en cada rival. Es un torneo en el que nosotros entramos con la misma probabilidad de todas las selecciones que inician ese torneo. Tenemos la ilusión, tenemos ese sueño, pero también tenemos un largo camino para llegar hasta allá”.

La Selección Colombia figura en el Grupo K del Mundial 2026 junto a Portugal, Uzbekistán y un rival por definir entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia. El combinado nacional debutará en el certamen en Ciudad de México, cuando el 23 junio se mida a los uzbekos.