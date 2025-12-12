Barranquilla

Policía investiga si menor decapitado en La Guajira tiene relación con homicidio de niña en Mingueo

Las autoridades ofrecen recompensa de hasta $50 millones por responsable del crimen.

Referencia homicidio- Archivo Caracol Radio Armenia

Aunque las autoridades confirmaron que el sospechoso de este homicidio se trata de un menor de edad, el coronel Salomón Bello Reyes, comandante de la Policía de La Guajira, indicó que los videos que circulan de un menor de edad retenido por la comunidad, y posteriormente, decapitado, hacen parte de la investigación por este caso.

El cuerpo fue encontrado dentro de una vivienda ubicada a unos pocos metros de la casa donde vivía la menor. La ubicación se logró luego de que allegados y uniformados difundieran un cartel de búsqueda que permitió orientar las labores de rastreo.

Las autoridades llegaron hasta el lugar para adelantar las primeras diligencias que permitan establecer qué ocurrió y si se trató de un hecho criminal. Hasta el momento, no se reportan personas capturadas.

Por su parte, el secretario de Gobierno de La Guajira, Misael Velasquez, sostuvo que se está ofreciendo hasta $50 millones por información del responsable del crimen

