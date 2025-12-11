Denuncian que adulta mayor completa dos meses esperando cirugía de corazón abierto en Barranquilla

Una mujer de 63 años, Josefa García Gómez, lleva casi dos meses hospitalizada en la Clínica General del Norte, en Barranquilla, a la espera de una cirugía de corazón abierto que no ha podido realizarse por la falta de insumos esenciales.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La denuncia fue hecha por su hija, Angélica Cubillos, quien afirmó que su madre necesita una intervención urgente para retirar trombos encontrados durante un cateterismo realizado el 22 de octubre. Aunque la EPS Sura autorizó la operación, la clínica sostiene que no puede practicarla debido al desabastecimiento de dos equipos indispensables: el kit ECMO y el salvador de células.

“Cada semana nos dicen que los insumos están por llegar”

“Estamos denunciando a Sura y a la Clínica General del Norte porque desde el 22 de octubre tengo hospitalizada a mi mamá esperando una operación de trombo en arteria pulmonar. La clínica me dice que no hay insumos para dos equipos, que son el kit de ECMO y el salvador de células. Me dicen que hay desabastecimiento y por eso no la han podido operar”, señaló Cubillos.

La hija aseguró que la cirugía estaba programada para el 11 de noviembre, pero desde entonces solo han recibido promesas incumplidas: “Todas las semanas nos dicen: ‘Esta semana sí llegan los insumos’. Ya llegó uno, pero no los dos, y así nos tienen”, expresó.

LEA TAMBIÉN: Venezolanos en Barranquilla celebran el Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

Según Cubillos, la salud de su madre se ha deteriorado gravemente durante la espera. “Ella siente mucho ahogo. No puede caminar un metro o metro y medio sin ahogarse. Las piernas las tiene negras, muy hinchadas, igual que el estómago. El seno también se le ha crecido bastante”, relató, insistiendo en la necesidad de que el procedimiento se realice cuanto antes.

La familia afirma que ya acudió a la Defensoría del Pueblo y presentó una tutela, pero la cirugía sigue sin programarse debido a la falta de insumos en el centro médico.

Mientras avanza el trámite legal, piden una solución inmediata para evitar un desenlace fatal que, aseguran, podría prevenirse con la intervención quirúrgica autorizada pero aún pendiente.