Horóscopo del profesor Salomón HOY 12 de diciembre: Acuario debe protegerse de las ataduras

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, realizó diferentes recomendaciones a los signos para solucionar inconvenientes en sus relaciones o para abrirse a nuevas oportunidades en el trabajo para este viernes 12 de diciembre. Asimismo, la Luna sigue en cuarto menguante, por lo que también es el momento para renovar o transformar ciertos aspectos en su vida.

Las personas nacidas en esta fecha se distinguen por ser alegres y por su vocación para ayudar a los demás. Si bien pueden ser exigentes en todo lo que realicen, también tienen un gran corazón.

Para este viernes 12 de diciembre de 2025, el color es el blanco, y el número es el 2312. Asimismo, la recomendación del profesor Salomón es ofrecer el Santo Rosario en honor a la Virgen de Guadalupe teniendo en cuenta la fecha de esta advocación, o también puede visitar una parroquia y buscar su imagen para saludarla.

Horóscopo del profesor Salomón para este viernes 12 de diciembre

Aries

Van a surgir proyectos e ideas nuevas que emprenderá para el 2026. Por lo tanto, es importante planear lo que va a realizar y con qué personas va a contar para que pueda trazar metas y que estas le brinden resultados importantes en el inicio del Año Nuevo.

Número: 1359

Tauro

El trabajo va a tener un fuerte respaldo, pues podrá mantener su empleo, recibirá nuevas oportunidades e incluso aspirará a un ascenso para tener estabilidad y firmeza. Eso sí, debe dejar la tristeza a un lado y procure seguir adelante a pesar de las circunstancias.

Número: 4068

Géminis

Todo lo que decida emprender le garantizará gran éxito y estabilidad para su vida. La rueda de la fortuna lo llevará a cumplir con sus proyectos o las ideas que esté por empezar, así que este es el momento adecuado.

Número: 5814

Cáncer

Un pensamiento positivo y su forma de actuar serán determinantes para que pueda conducir su vida hacia los proyectos que quiere cumplir. Todo está en sus manos, pero debe ponerle fe y amor a aquello que emprenda.

Número: 7480

Leo

Es momento de soltar las cosas. La ansiedad no permite que todo fluya con normalidad, por lo que debe mantener la calma para que las situaciones se compongan. También debe tener cuidado en casos de robo o pérdida dentro de su hogar.

Número: 7904

Virgo

Encontrará diferentes fuentes para ganar dinero, ya sea por el trabajo, una deuda que le cancelan o bien la oportunidad de ganar un juego de azar, para garantizar la estabilidad que necesita. Por otra parte, debe revisar qué debe mejorar en el amor para que esto no sea un problema en el 2026.

Número: 1386

Libra

No desfallezca y siga adelante con sus proyectos, pues al final del camino podrá alcanzar esos resultados que se ha propuesto. Sin embargo, también es importante corregir algunos inconvenientes con sus familiares o con su pareja para disfrutar de las bendiciones que se avecinan.

Número: 0233

Escorpio

Es importante tomar decisiones acertadas y no dudar tanto al momento de actuar ante situaciones que lo lleven a pensar de más. Pese a ello, terminará en 2025 con trabajo en abundancia.

Número: 4077

Sagitario

Siga adelante con los proyectos que quiere realizar, ya que esto le permitirá alcanzar la estabilidad económica que tanto necesita para cerrar de forma positiva el 2025 y empezar bien el 2026.

Número: 3450

Capricornio

Se vienen momentos de renovación y de transformación, ya sea en su hogar o en su imagen personal, que traerá buenas perspectivas. También debe tomar decisiones importantes en la parte sentimental sin la necesidad de forzar las cosas. Deje que todo fluya como debe ser.

Número: 0416

Acuario

No se deje atar a nada. Hay personas o circunstancias a su alrededor que busquen perjudicarlo, especialmente en el amor o el dinero. Por lo tanto, evite despertar envidias y busque protegerse ante cualquier atadura.

Número: 9586

Piscis

Tal vez se siente triste por una situación que lo esté afectando a usted o a un ser querido. Sin embargo, debe buscar ayuda o solucionar algún inconveniente que se esté presentando. Recuerde evitar cualquier tristeza en el cierre de este 2025.

Número: 0848