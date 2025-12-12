Día de la Virgen de Guadalupe 12 de diciembre: oración para pedir un milagro

Cada 12 de diciembre, se conmemora el día de Nuestra Señora de Guadalupe, una multitud de devotos provenientes de México y de diversas partes del mundo honrar su día. Las personas expresan su gratitud por los favores recibidos, pedir ayuda espiritual y encomendar la salud de sus seres queridos, en una de las manifestaciones religiosas más significativas del año.

Historia de la Virgen de Guadalupe

La devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, se remonta al año 1531, fecha en la que, según la tradición, la Virgen de tez morena se apareció al indígena Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Este hombre, que siglos después sería canonizado santo por el papa Juan Pablo II en 2002.

Puesto que, Juan Diego aseguró haber visto a la figura sagrada mientras se dirigía a pie hacia Tlatelolco, un asentamiento perteneciente al pueblo tlatelolca. Tras la experiencia, buscó al obispo del lugar para contarle lo sucedido, pero el prelado le pidió una señal que confirmara el relato.

De acuerdo con la narración conservada por la propia Basílica de Guadalupe, las manifestaciones de la Virgen ocurrieron en cinco ocasiones, entre el 9 y el 12 de diciembre. La prueba solicitada llegó cuando Juan Diego recogió rosas en pleno invierno, las guardó en su tilma que es una prenda tradicional mexicana, una especie de capa o manta áspera, al mostrarlas ante el obispo, la imagen de la Virgen quedó milagrosamente grabada en el tejido, convirtiéndose en uno de los símbolos religiosos más venerados de América.

Oración para pedir un milagro ante la Virgen de Guadalupe

Oh, madrecita de Guadalupe,

Enséñanos a obrar siempre el bien,

A seguir las enseñanzas de tu amado hijo Jesús,

Como él mismo en su palabra nos educó

Si buscamos tu bendición, ayúdanos a cumplir los mandatos de tu hijo,

Nuestro redentor y salvador.

Bella señora de cielos y tierras,

Gloriosisima morenita de Guadalupe,

Que siempre nos has mostrado tu bondad,

Cuando llenos de problemas hemos acudido a ti,

Que nos has cubierto con tu manto protector,

Cuando hemos llorado, lágrimas sinceras ante ti.

Virgen purísima, bendita madre de Dios,

Te pido que intercedas ante tu hijo Jesús,

Para que sea mi valedor y guía,

Para que encuentre abiertas todas las puertas a mi paso,

Y mis caminos limpios y despejados.

Pide al Espíritu Santo, para que sea mi norte,

Y me llene de inteligencia y sabiduría en mis decisiones,

Para que pueda avanzar y hallar las mejores soluciones,

Y al final salir airoso de lo que me aflige y no me permite dormir.

Mi señora, que eres llena de gracia,

Inmaculada Virgen de Guadalupe,

Dame tu luz, dame fuerzas para continuar,

Regálame tu poderosa mediación,

Para que el milagro que estoy esperando pueda por fin llegar.

Tú que estás en los cielos, acude en mi ayuda,

Oh, santísima señora de Guadalupe,

Porque para ti no hay imposibles,

Porque tú eres milagrosa,

Por eso me encomiendo hoy a ti,

Para que tus manos nunca dejen de bendecirme.

Oh, madrecita linda,

Ruega por mí y por todos tus hijos,

No dejes de pedir a Dios por nosotros los pecadores.

AMÉN.

¿Qué se le pide a la Virgen de Guadalupe?

Cabe resaltar que se le puede pedir un milagro a la Virgen de Guadalupe durante todo el año, no obstante durante su conmemoración se le pide por la intercesión, protección, salud y guía, por lo durante años se ha resaltado encomendarle el bienestar familiar, la educación y la superación de dificultades. Por otro lado, los creyentes colocan toda su fe y fortaleza para la sanación de enfermos y problemas.

Misa a la Virgen de Guadalupe

Con el paso de los años, la Virgen de Guadalupe se ha convertido en una conexión de fe de la Iglesia católica, por lo que se le ha de dedicar una misa cada año, especialmente en la Basílica Santa María de Guadalupe, que queda en la Ciudad de México.

