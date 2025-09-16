Alerta por enfermedad de manos, pies y boca en Cartagena: Dadis entregó recomendaciones

Luego de la alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre la enfermedad de manos, pies y boca, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) insta a reforzar las acciones de control y prevención.

Por ello, se invita a las instituciones prestadoras de servicios de salud, instituciones educativas y a la comunidad en general a atender las recomendaciones emitidas por la autoridad sanitaria.

El director del Dadis, Rafael Navarro España, señaló que durante esta temporada predominan diferentes virus producto de las variaciones climáticas, los cuales afectan especialmente a los menores de cinco años y a los mayores de 60.

Navarro España destacó que algunos de los síntomas asociados incluyen problemas gastrointestinales y respiratorios, además de afecciones en manos, boca y pies. En algunos casos se presentan fiebre y erupciones en la piel.

Por lo anterior, afirmó:

“Hacemos un llamado a las instituciones educativas, Centros de Desarrollo Infantil (CDI), guarderías y hogares: ante la notificación de uno o más casos, es necesario realizar los reportes al Dadis para iniciar los cercos epidemiológicos y evitar la propagación de la enfermedad.”

A su vez, la líder del programa de vigilancia en salud pública, Eva Pérez, precisó:

“Este síndrome es causado por el Coxsackievirus, perteneciente al grupo de los enterovirus. Es importante recordar que tiene una alta circulación en la población infantil. Los niños con síntomas no deben acudir a la escuela ni a la guardería.”

Recomendaciones

Los niños con estos síntomas no deben acudir a la escuela ni a la guardería.

La consulta médica oportuna y el reposo domiciliario son esenciales para evitar contagios.

La enfermedad se transmite a través de:

Secreciones nasales y de garganta.

Líquido de las ampollas.

Gotitas respiratorias expulsadas al toser o estornudar.

Objetos y superficies contaminadas con el virus (juguetes, picaportes, manijas de puertas).

Heces (al manipular o cambiar pañales).

Síntomas

La infección puede iniciar con congestión nasal, rinorrea y fiebre, aunque se caracteriza por la aparición de un exantema papulovesicular (llagas o erupciones) que afecta principalmente la mucosa bucal, las palmas de las manos y las plantas de los pies. En algunos casos, puede extenderse a rodillas, codos y glúteos.

El período de incubación es de 3 a 5 días, y la duración de la enfermedad oscila entre 7 y 10 días.

En caso de presentar estos síntomas, se recomienda acudir a una consulta médica y evitar la automedicación. Asimismo, el lavado frecuente de manos y evitar el contacto cercano con personas afectadas contribuyen a reducir el riesgo de contagio.