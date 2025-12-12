“Es un golpe autoinfligido por la paz total”: gobernador de Antioquia por amenazas de Trump a Petro

Medellín

Durante su agenda oficial en Washington, D.C., el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció sobre las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lanzó amenazas contra el presidente Gustavo Petro al afirmar que “será el siguiente” en su lucha contra el narcotráfico.

Rendón aseguró que las afirmaciones de Trump reflejan un deterioro evidente de la seguridad en Colombia y responsabilizó directamente al Gobierno Petro de permitir el fortalecimiento de los grupos armados ilegales en el país; señalando que estructuras como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc han crecido entre un 60% y 70% respectivamente.

“Hay una perfecta coincidencia entre la presencia que hacen estos criminales en distintas zonas del departamento, con la explotación ilícita de yacimientos minerales, con el narcotráfico y todo eso ha sido un golpe autoinfligido por cuenta de contemporizar con ellos a través de la paz total”, indicó el gobernador de Antioquia.

El mandatario departamental insistió en la necesidad de la relación de amistad y respeto con el gobierno americano y la importancia de afianzar la cooperación internacional, no solo para combatir el crimen, sino para aprovechar nuevas oportunidades económicas para ejecutar proyectos en el territorio antioqueño.

Viaje de Rendón a Estados Unidos

Andrés Julián asiste a un encuentro organizado por el Departamento de Estado de EE. UU. y el Consejo Empresarial Estados Unidos–Colombia de la Cámara de Comercio estadounidense. El espacio reunió a líderes regionales colombianos, asociaciones empresariales y representantes del sector privado norteamericano para fortalecer lazos económicos y explorar alianzas público-privadas.

Este viernes 12 de diciembre, el gobernador será conferencista invitado en el Colegio Interamericano de Defensa.