En Mutatá recuperaron cuatro cuerpos de personas reportadas como desaparecidas entre 2004 y 2007

Mutatá- Antioquia

Un equipo forense de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recorrió siete horas a lomo de mula bajo condiciones agrestes. Su objetivo era llegar a la vereda Tasidó de Mutatá para recuperar cuatro cuerpos de personas muertas durante el conflicto armado entre 2004 y 2007 y que estaban reportadas como desaparecidas.

Según Célika Patricia Araújo Arzuaga, funcionaria UBPD, la muerte de las cuatro personas ocurrió en dos hechos diferentes; en el primero, una mujer falleció en medio de confrontaciones armadas y fue inhumada en esa vereda en el 2004; el segundo hecho se reportó en el 2007. En la zona, tres personas murieron producto de la detonación de una bomba en medio de confrontaciones. Entre las victimas hay otra mujer.

“Este avance fue posible gracias a la información suministrada por firmantes de paz y el apoyo de la organización Reencuentro, lo que permitió dar una identidad orientada a estas personas desaparecidas. La recuperación se logró en la vereda Tasidó, ubicada en el municipio de Mutatá”.

Los hallazgos se hicieron gracias a que las familias no desistieron de la búsqueda de sus seres queridos y un proceso meticuloso de contrastación de datos. Por ahora continúa la plena identificación de los cuerpos para luego entregarlos a sus familias y que hagan el duelo correspondiente.

Finalmente, la entidad informó que esta búsqueda se adelanta en el Plan Regional de Búsqueda del Sur de Urabá, que tiene como objetivo localizar a más de mil personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en este territorio del país.