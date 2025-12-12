ISA lanza HI, su nuevo hub de servicios para Latinoamérica desde 2026 / ISA ( Cortesía )

Medellín, Antioquia

ISA anunció la creación de HI, el Hub de ISA, una nueva empresa de servicios transversales que comenzará operaciones en enero de 2026 y que prestará soporte a todas las compañías del grupo en Latinoamérica. La iniciativa busca fortalecer la rentabilidad, la eficiencia operativa y la adopción de tecnologías innovadoras, en línea con la Estrategia ISA2040.

HI nace como una apuesta estratégica para acompañar el crecimiento de los negocios del grupo en el continente, consolidando un modelo común de servicios que permita escalar capacidades y optimizar recursos.

Servicios transversales para las empresas de ISA

La nueva compañía asumirá la prestación de servicios administrativos, contables, tecnológicos, de aprovisionamiento y gestión de talento, entre otros, para las empresas de ISA en la región. Este esquema se apoyará en soluciones digitales de vanguardia y en un equipo humano con amplia experiencia en Latinoamérica, respaldado por ISA como accionista mayoritario.

De acuerdo con la compañía, HI será un motor de transformación para avanzar hacia una ISA más digital, ágil y preparada para responder a los retos del futuro, incluyendo los asociados a la transición energética.

Impacto en la estrategia ISA2040 y en INTERCOLOMBIA

Con la creación de HI, ISA espera generar mayor autonomía en la gestión de servicios, maximizar la creación de valor para el grupo y aumentar la productividad, especialmente en los ejes de rentabilidad y eficiencia definidos en la Estrategia ISA2040.

Uno de los efectos directos será el enfoque de INTERCOLOMBIA en su rol como operador del Sistema de Transmisión Nacional, al liberar cargas administrativas y concentrar sus capacidades en la operación del negocio principal.

Declaración del presidente de ISA

“Con HI – el Hub de ISA damos un paso decisivo integrando talento, tecnología e innovación en un modelo ágil que fortalece la eficiencia, la gobernanza y la creación de valor para nuestras empresas en la región”, afirmó Jorge Carrillo Cardoso, presidente de ISA.

Qué significa HI para ISA

Más allá de su nombre, HI representa una declaración de futuro para el grupo empresarial. La compañía destaca que el concepto integra talento humano, tecnología e innovación para transformar la forma de trabajar, conectar y crecer, simplificando procesos complejos y potenciando nuevas oportunidades.

HI en cifras

HI iniciará operaciones prestando 83 servicios, en 6 países, para 33 empresas del grupo ISA, con cobertura para más de 5.000 usuarios en toda Latinoamérica.

Con esta nueva empresa, ISA reafirma su compromiso con la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad como pilares para consolidarse como actor relevante en la transición energética de la región.