Dibu Martínez y una indirecta a Néstor Lorenzo: “La selección es tu país y defiendes tu bandera”

Emiliano ‘Dibu’ Martínez es uno de los futbolistas que más controversia genera por su forma de ser. En Colombia es protagonista de opiniones divididas desde aquella semifinal de Copa América 2021, en la que se dio a conocer por su característica forma de presionar los cobros de los jugadores colombianos y al final tuvo éxito, pues atajó en tres oportunidades.

Le puede interesar: Néstor Lorenzo destapó lo que necesita aprender el futbolista colombiano para triunfar

Recientemente, en una entrevista con DSports, el arquero del Aston Villa dejó un tema que genera debate, pues aseguró que los técnicos de cada selección deberían tener la nacionalidad del país que representan. Manifestó que no le parece enfrentar a entrenadores argentinos en otros equipos.

“A mí no me gusta eso que los entrenadores sean de otro país. El entrenador de la selección tiene que ser nacionalizado, o tener pasaporte. La selección es tu país y defendés tu bandera. No me gusta que un técnico argentino esté en otra selección y lo enfrentes en un mundial y él ser argentino, eso no se debería ver en el fútbol. Yo si quiero jugar para otra selección no puedo. Cada uno tiene que jugar para donde nació”, respondió cuando le preguntaron por la opinión que le merecía el hecho de que Ancelotti dirigiera la Selección de Brasil.

La filosofía del Dibu se alinea a la tradición argentina, pues la selección de este país ha tenido pocos extranjeros a lo largo de la historia. Solamente tres han pasado por la Albiceleste, José Lago Millán (español), Felipe Pascucci (italiano) y Renato Cesarini (italiano, nacionalizado argentino).

El Mundial 2026

Además, el portero expresó que para su perspectiva, la Selección de Ecuador es una de las que puede dar pelea. “Para mí, Ecuador va a pelear. En un Mundial las canchas son más secas, son más difíciles. Ecuador es una posible revelación. Brasil va a competir y nosotros también, más en las canchas de Estados Unidos”, dijo.

Entretanto, expresó que le gustaría disputar la Finalissima, la cual enfrenta al campeón de la Eurocopa con el vencedor de la Copa América. Este partido ha causado polémica, pues se planea hacer en visperas del Mundial y divide opiniones, ya que unos consideran que no se deberían medir dos potencias tan cerca de la Copa.

Periodistas españoles predicen el campeón del Mundial: Colombia se enfrentaría a Argentina

“Me encantaría jugarla. Primero porque España es uno de los rivales a vencer en el Mundial y porque es una de las mejores en el mundial”, inició diciendo al respecto.

“Despues es un test para nosotros a dos meses para el Mundial, es un buen entrenamiento para lo que viene,” argumentó recordando lo que ocurrió en 2022: Es un título, para nosotros ganarle a Italia nos dio un envión para Qatar muy importante y esperemos hacerlo igual con España”, concluyó.