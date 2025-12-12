Conozca a Jhon Faber Díaz, el policía que lidera la lucha contra el crimen desde la tecnología

Combatir el crimen en Colombia no es sencillo. De acuerdo con Human Rights Watch, a junio de este año, el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc tenían presencia en, por lo menos, 232 municipios. En ese sentido, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), explicó que estos grupos delictivos se nutren de bandas regionales con organigramas propios, se podría decir que tienen hasta una disciplina castrense.

De ahí que para cometer sus delitos tengan a su servicio un esquema de dotación de armas de todo tipo. Por eso, para hacer frente a esa compleja situación, el subintendente Jhon Faber Díaz Aparicio, ingeniero de Sistemas, emplea todos sus esfuerzos desde la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) para desarticular ese sistema siniestro.

¿Cómo se combate el crimen con tecnología en Colombia?

Díaz lo hace por medio de la investigación y la creación de novedosos artefactos tecnológicos que optimizan procesos y les permiten a los demás agentes ser más eficientes en labor. Una de esas invenciones es MORAF; un Módulo de Rastreo de Armas, Municiones y Explosivos.

Dicho desarrollo, creado por John Díaz en 2024, integra un sofisticado sistema de detección de individuos, rastreo de armamento contundente y fulminante que integra a un red de estadística que permite su clasificación inmediata.

De esta manera, esa interconexión permite que los funcionarios policiales puedan encontrar tendencias de uso según la zona del territorio donde se encuentren esos elementos y, a la vez, consultar con bolsas de datos de todas las Fuerzas Armadas de Colombia con el fin de profundizar en las pesquisas.

Estos son los primeros resultados

A un año de implementado el MORAF, este ya permitió reducir en un año el tiempo de más de 7 investigaciones de alto impacto, que de no tenerse habilitada esa herramienta, habrían tomado mucho más tiempo en concretarse.

Producto de ese logro, Díaz fue premiado con el reconocimiento Corazón Verde en la categoría Innovación y Mejores Prácticas en Gestión, una condecoración que pondera su empeño en la protección de los colombianos.

Hoy por hoy el subintendente trabaja en perfeccionar el módulo para que sea más fácil de usar y, a la par, pueda ser puesto al servicio de la policía internacional.