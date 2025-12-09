Descubren un depósito ilegal del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc en el Tolima

Tolima

Hasta la vereda La Florecita, en el municipio de Planadas (Tolima), llegaron soldados del Batallón de Despliegue Rápido N.° 13 de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, donde ubicaron un depósito ilegal perteneciente al frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc.

La inteligencia militar permitió hallar abundante material de guerra, intendencia y comunicaciones, con elementos como munición, proveedores, radios de comunicación, equipos de campaña, cintelas y chalecos multipropósito y antiesquirlas. También encontraron una pancarta y brazaletes alusivos a este frente, facción de alias Iván Mordisco.

“Este resultado operacional de las tropas de la Sexta Brigada afecta las capacidades delictivas de la estructura, contribuyendo a disminuir el componente armado y sus capacidades logísticas”, indicó el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional.

A propósito de este nuevo golpe a las disidencias de las Farc, el Ejército recordó la recompensa de hasta $200 millones que se ofrece por información que permita la captura de alias ‘Chapolo’, cabecilla del frente Ismael Ruiz.

Se trata de la estructura de las disidencias más consolidada que tiene la facción de Mordisco en el Tolima, con marcada injerencia en presuntas extorsiones y homicidios selectivos cometidos en el sur del departamento.