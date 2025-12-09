Joven cordobesa murió en el sur de Bolívar por combates entre Clan del Golfo y ELN

En un misterio se convirtió la muerte de María Fernanda Novoa Hernández, la joven cordobesa de 27 años ultimada de varios impactos por combates entre el Clan del Golfo y el ELN, en jurisdicción de Santa Rosa, sur de Bolívar.

La forma cómo llegó María Fernanda hasta esa zona del Magdalena Medio bolivarense no ha sido determinada por las autoridades, lo cierto, es que fue víctima del fuego cruzado entre las dos organizaciones delincuenciales.

Tras el suceso, los restos mortales de la mujer natural de Lorica- Córdoba y residente en el barrio San Pedro, fueron enviados a Barrancabermeja- Santander para su posterior entrega.