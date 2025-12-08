Difunden video de caravana armada en Río Negro-Iquira durante sepelio de disidente abatido

Neiva

En el corregimiento de Río Negro, zona limítrofe entre Huila y Cauca, se difundió un video donde aparecen miembros del bloque Central Ismael Ruiz junto a civiles en una extensa caravana de motos y vehículos. Las imágenes corresponden al sepelio de alias El “Flaco”, señalado como cabecilla del frente y presunto responsable del reciente hostigamiento a la estación de policía de Tesalia. Durante el recorrido, varios hombres armados realizaron múltiples disparos al aire con armas cortas y largas. La comunidad aseguró que muchos de los asistentes habrían sido obligados a participar en la actividad.

Las autoridades rechazaron de forma contundente estas demostraciones que buscan legitimar a grupos armados criminales en el territorio. Recordaron que estas acciones representan un riesgo para la población civil y atentan directamente contra la fuerza pública. A la vez, destacaron la valentía de los diez uniformados, que repelieron el ataque en Tesalia. Su reacción permitió neutralizar a uno de los agresores y dejar herido a otro de los presuntos participantes del hostigamiento.

El secretario de Gobierno Juan Carlos Casallas, comento que “la reacción institucional fue rápida y coordinada gracias al apoyo de la Fuerza Aérea, la Novena Brigada y el Grupo de Operaciones Especiales. Esta articulación evitó que los atacantes cumplieran su objetivo de herir o asesinar policías y de intentar un hurto al Banco Agrario de Colombia. Para las autoridades, el resultado reafirma las capacidades operativas con las que cuenta actualmente la fuerza pública en el departamento”.

Frente a posibles nuevos hechos, el gobierno departamental reiteró que todos los municipios se mantienen en estado de alerta. Indicó que Huila no es ajena a las amenazas de estructuras criminales y que la colaboración ciudadana es clave para anticipar movimientos sospechosos. El llamado es a reportar de inmediato cualquier desplazamiento irregular de personas o vehículos armados. En respuesta, las autoridades continuarán fortaleciendo la movilidad y la inteligencia para prevenir hechos similares en la región.