Chat GPT: la inteligencia artificial tuvo fallos en su servicio

ChatGPT. (Photo by Silas Stein/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

La plataforma tecnológica internacional, Downdetector, informó sobre la caída mundial de aplicación y página web de la inteligencia artifical ChatGPT, este lunes 17 de marzo.

En la red social X varios usuarios reportaron la caída de la aplicación de chat inteligencia artificial, hasta el momento la empresa OpenAI no se ha pronunciado.

La aplicación tuvo fallos en su página y aplicación alrededor de 17 horas, de esta forma afectó a millones de usuarios en todo el mundo que utilizan la app para diversos objetivos.

En la página, se leían los mensajes: “Request is not allowed. Please try again later”, que en español signifca: “No se permite la solicitud. Por favor inténtalo de nuevo más tarde”.

ChatGPT es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial utilizado para diferentes aspectos, desde laboral hasta educac. Fue desarrollada por la corporación tecnológica Open AI con sede en San Francisco, en los Estados Unidos.

Sam Altman, CEO de OpenAI tampoco se ha manifestado al respecto.