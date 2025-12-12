Conozca a Coco Tech: el start up que salva vidas usando IA para la asignación de citas médicas

Robert Parada y Jonnathan Pulgarín crearon en 2019 a Coco Tech. Partiendo de una experiencia personal difícil de Parada, desarrollaron un softaware de asignación de citas médicas usando Inteligencia Artificial.

El crecimiento de Coco fue exponencial y hoy tienen ingresos de más de US$2.000.000. Todo esto a raíz de apoyar a más 2.000 centros médicos en Colombia, República Dominicana, Chile y Perú a mejorar sus procesos administrativos.

En ese sentido, este trabajo en innovación tecnológica les valió ser condecorados con el reconocimiento: Gran Impacto Social de Fedesoft, además de ser catalogada por el Ministerio de las Tecnologías colombiano como el Start Up más Prometedora del Año.

¿Cómo funciona Coco Tech?

Cuenta Robert Parada que su programa “ingresa al sistema de las clínicas, a partir de IA, analiza cómo se están asignando las citas, y las optimiza, sincronizando diversas variables como número de médicos, disponibilidad y demanda”.

Esta metodología permite que los clientes de Coco Tech reciban un 30% más de usuarios, mejoren sus tiempos de atención, aumenten su rentabilidad y, lo más importante, optimicen sus procesos para que los pacientes que tienen enfermedades graves puedan entrar en tratamientos en un menor tiempo, es decir, estas personas tienen mayores posibilidades de sobrevivir.

Un ejemplo de ello es la labor que hicieron en Costa Rica. Contactados por ese Gobierno, ayudaron a reducir las muertes por cáncer de cuello uterino por medio de diagnósticos más rápidos.

Otra muestra de su alcance es una alianza que construyeron con la Organización Mundial de la Salud (OMS). A través del contacto automático, que permite el software, ese organismo y el Estado colombiano enviaron mensajes a las mujeres registradas en sus bases de datos para realizar campañas de prevención, ¿el resultado?: las citas de ginecología asignadas incrementaron en 40%.

¿Quién es Robert Parada?

Robert Parada es un paisa de 35 años, que desde muy niño quiso ser empresario. En el colegio vendía todo tipo de elementos para tener dinero y con ese mismo espíritu, viendo que eso era lo que anhelaba en la vida, estudió, en la Universidad EAFIT, Negocios Internacionales.

De esta manera, terminada su formación, rápidamente fue gerente de un franquiciado de Samsung en Asía. En una de esas jornadas de trabajo, por azar del destino, escuchó en la radio de un taxi en el que iba que unos compatriotas habían inventado una app para pedir servicios de transporte, ese momento cambió su vida y desde entonces se propuso crear su propia aplicación digital.

Con eso en mente volvió a Colombia y trabajando para el Gobierno departamental de Antioquia conoció a su futuro socio, Jonnathan Pulgarín. Pocos días de conocerse fueron suficientes para generar una fuerte conexión y algunas semanas después ya trabajaban en su idea. Primero intentaron con una plataforma para el cuidado de mascotas, sin embargo, no funcionó como esperaban.

Casi tres años más adelante, a raíz de una cita que nunca le llegó a su abuelita y que terminó costándole la vida, Parada y Pulgarín tuvieron la idea de crear a Coco Tech, para evitar que más personas pasaran por eso mismo.

Así, con muchos sueños aún por cumplir, esta pareja de colombianos trabaja por consolidarse como lideres de healthcare en América Latina, desde la innovación y la tecnología, pero también desde el amor a la vida.

