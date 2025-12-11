Anuncian refuerzo de seguridad en Risaralda por temporada decembrina

Pereira

Como una medida para garantizar que durante la temporada de fin de año no se presenten situaciones que afecten la tranquilidad de los risaraldenses, el Batallón de Artillería de Campaña No. 8 San Mateo dispuso 22 puestos de control y más de 350 hombres en diferentes corredores viales del departamento.

La estrategia contempla un refuerzo integral de seguridad en los 14 municipios del territorio y en las vías principales, secundarias y terciarias, con el propósito de que propios y visitantes se movilicen con tranquilidad durante estas fechas.

Las autoridades consideran prioritaria la seguridad en Risaralda, debido a los recientes hechos registrados en la vía Panamericana que conecta al departamento con Chocó. En este corredor, las autoridades han identificado la presencia y movimientos de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y el ELN, lo que ha llevado a fortalecer la vigilancia, aumentar los patrullajes y establecer controles permanentes para prevenir alteraciones de orden público.

El secretario de Gobierno, Israel Londoño Londoño, destacó el alcance que tendrá la estrategia que articula el trabajo entre Ejército y Policía.

“Es una estrategia con amplia presencia de Fuerza Pública. La Policía Metropolitana en el área de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y La Virginia; y la Policía del Departamento de Risaralda en los otros 11 municipios, reforzando con nuestro Ejército Nacional Batallón San Mateo en sitios críticos como el sector rural de Pueblo Rico, Mistrató, Belén, Quinchía y Guática.”

Las autoridades reiteraron que el dispositivo hace parte de un plan preventivo que pretende anticiparse a cualquier situación que pueda poner en riesgo la movilidad y la integridad de los ciudadanos.