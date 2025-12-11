Venezolanos en Barranquilla celebran el Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

La Organización de Venezolanos en Barranquilla calificó como un hecho histórico la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, al considerar que este reconocimiento internacional es un paso más hacia la libertad de su país.

El vicepresidente del colectivo, Juan Carlos Viloria, aseguró que la comunidad vive este momento con “profunda emoción”, al interpretar el galardón como un respaldo a la defensa de los derechos humanos y la democracia en Venezuela.

“Estamos profundamente emocionados y felices de ver que, fuera de Venezuela, también se reconoce la justicia, la verdad y la lucha por nuestra democracia y nuestros derechos. Esa búsqueda de la libertad tan anhelada hoy empieza a materializarse. María Corina salió del país y estará en Oslo, donde no solo recibirá el abrazo de su familia y de su hija Ana Corina, sino el de todo un pueblo que se ha volcado a las calles con la esperanza de reencontrarse y recuperar su país”, explicó.

Salida de Venezuela bajo estrictas medidas de seguridad

Viloria explicó que la salida de Machado del país se produjo bajo fuertes medidas de protección debido a los riesgos que enfrentaba en territorio venezolano. Afirmó que su presencia en Oslo se convierte en “un abrazo simbólico de un pueblo que busca reencontrarse y recuperar su libertad”.

El dirigente también indicó que miles de venezolanos dentro y fuera del país permanecen atentos a sus apariciones públicas durante su visita a Noruega.

Preocupación por tensiones internacionales

Frente a los señalamientos sobre posibles acciones militares de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, el vicepresidente expresó que la organización lamenta cualquier escenario que implique pérdidas humanas, pero subrayó que la crisis venezolana requiere urgente atención internacional.

Sostuvo que el objetivo final es que los responsables respondan ante la justicia y que los venezolanos puedan regresar a un país en paz.