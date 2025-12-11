ANDEG alerta riesgos en el suministro de energía para usuarios de Air-e en 2026

La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) alertó sobre posibles riesgos en el suministro de energía para los usuarios de Air-e en 2026, al señalar que la empresa dejó un porcentaje de la energía por comprar en bolsa. Según explicó Alejandro Castañeda, director del gremio, Air-e podría tener dificultades para adquirir esa energía, teniendo en cuenta que este año la empresa intervenida no ha cumplido con las obligaciones de pago en ese mercado.

“Desde marzo hasta ahora, la empresa ha logrado contratar cerca del 80% de su energía. Por eso, el anuncio del superintendente, que eleva esa cifra al 84%, es una buena noticia en medio de la situación actual. La mayoría de esos contratos se hacen con empresas renovables o hidráulicas, que sí pueden ofrecer acuerdos a largo plazo. Sin embargo, existe un riesgo: el 16% restante deberá comprarse en bolsa, y durante todo este año la empresa no ha pagado sus obligaciones en ese mercado. Para ponerlo en perspectiva, una térmica que vende energía por un mes debería recibir 100 pesos, pero solo está recibiendo 85. Esa diferencia se ha venido acumulando. Así que, aunque hoy la empresa esté contratada en buena parte, siempre habrá un rezago en los pagos. Actualmente, esa deuda crece cada mes en alrededor de 50 mil millones de pesos”, explicó Castañeda.

SuperServicios dice que el 86% ya está asegurado

Por su parte, el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán, aseguró que el 86% de la energía para el 2026 ya se encuentra asegurado, y que el porcentaje restante deberá ser comprado en la bolsa, como corresponde a la operación del mercado eléctrico.

Intergremial advierte millonaria deuda de Air-e

Las advertencias no son nuevas. Efraín Cepeda Tarud, presidente de Intergremial Atlántico, había señalado anteriormente que la empresa intervenida lleva un año sin pagar sus deudas a generadoras térmicas, las cuales ya ascienden a 1.4 billones de pesos, lo que eleva las preocupaciones sobre el escenario energético del Caribe

“Hoy estamos frente a una cifra alarmante: 1,4 billones de pesos adeudados, principalmente a los generadores térmicos. Estas empresas necesitan adquirir gas, carbón u otros combustibles para poder producir energía, la misma que le han venido suministrando a Air-e para que la distribuya a hogares, industrias y comercios. Sin embargo, Air-e, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, no les paga desde diciembre de 2024. Es decir, ya se cumple un año sin que la empresa honre sus compromisos por la energía comprada en bolsa. Esta situación puede derivar en una crisis sistémica, no solo en la región Caribe sino a nivel nacional. Lo hemos advertido durante meses y se lo hemos planteado al Gobierno, al Ministerio de Minas, al Ministerio de Hacienda y a la Superintendencia. Hoy Air-e no cuenta con los recursos necesarios para operar de manera eficiente”, concluyó.