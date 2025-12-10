¿Qué pasó con la venta de boletas para la final en el Metropolitano?

A solo una hora de haberse habilitado la venta, la plataforma W Arena notificó que ya no quedaban entradas disponibles para el esperado partido de ida entre Junior y Tolima, que se jugará este viernes en el estadio Metropolitano. La rapidez con la que se vendieron las boletas generó sorpresa y molestia.

Hinchas denuncian fallas en la plataforma

Desde temprano, usuarios en redes sociales reportaron caídas continuas en la página, retrasos en la fila virtual y pérdidas de turno justo cuando estaban a punto de finalizar la compra. Muchos aseguran que la inestabilidad del sistema les impidió adquirir su boleta, aun conectándose desde el inicio de la venta.

Las quejas siguen aumentando y algunos hinchas piden mayor transparencia y mejores herramientas tecnológicas para evitar colapsos.

El encuentro Junior vs. Tolima

El partido de ida de la gran final entre Junior y Deportes Tolima se disputará este viernes 12 de diciembre a las 8:30 p.m. en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Será una noche clave para el equipo tiburón y su hinchada, que espera un triunfo en casa para llegar con ventaja al duelo definitivo.