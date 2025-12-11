Mujer permanece en una UCI tras haber sido agredida por su pareja en Baranoa, Atlántico

En una Unidad de Cuidados Intensivos permanece una mujer tras haber sido agredida por su pareja sentimental. Los hechos ocurrieron en la noche del 6 de diciembre.

Liceth Barrios Monterrosa, de 32 años permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos en la Clínica Reina Catalina, de Baranoa, tras haber recibido golpes y patadas por parte de su pareja sentimental. La mujer ya fue sometida a dos cirugías.

El hecho se registró en la noche en el barrio Santa Elena, de Baranoa. En donde la mujer pudo salir de la vivienda en donde fue agredida luego que su compañero se quedó dormido. Ella salió junto a sus dos hijas, de 13 y 4 años.

La Fiscalía ya investiga este hecho, aunque todavía no hay orden de captura en contra del hombre. Según trascendió la mujer ya venía siendo víctima de violencia intrafamiliar.

Las organizaciones de mujeres hicieron un fuerte llamado a atender este caso, pero también a resguardar la seguridad de las mujeres durante estas fiestas.