Natalia Gutiérrez, nueva presidenta del Consejo Gremial advierte sobre un apagón en el país

Natalia Gutiérrez, representante de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), fue elegida como la nueva presidenta del Consejo Gremial, marcando un hecho histórico: por primera vez, una mujer asumirá la dirección de esta importante organización.

Este nombramiento representa un avance significativo hacia la equidad de género en un espacio tradicionalmente dominado por hombres y un reconocimiento al talento y liderazgo femeninos en el ámbito gremial.

Natalia Gutiérrez trae una vasta experiencia en el sector energético, enfocada en la innovación, la sostenibilidad y la construcción de consensos para fortalecer la competitividad y la integración del sector privado en Colombia.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, la nueva presidenta de Acolgen, dijo que estos dos últimos años han sido difíciles, han sido retadores y Camilo Sánchez y Bruce Mac Master lo han hecho de una manera muy responsable, tratando de siempre poner el diálogo y de tender puentes

“Yo asumo este reto, con toda la responsabilidad de seguir con lo que venían haciendo en la mesa directiva, en el Consejo Gremial siempre vamos a trabajar unidos, aunque tengamos diferencias, de ahí se construyen los consensos”, dijo Gutiérrez sobre lo que será su trabajo al frente de Acolgen.

Indicó que, de cara a la generación de energía, hay una gran preocupación por el tema del gas en el país: “Estamos viendo que va a haber un déficit de gas y el sector eléctrico y el gas caminan de la mano. Estamos en un punto de inflexión donde a todos nos tiene que preocupar el sector eléctrico”.

Agregó que, según los balances, ya estamos en déficit de energía este año, “Lo que pasa es que está lloviendo y en la medida en la que está lloviendo los embalses históricamente no se han alcanzado para atender la mayor parte de la demanda del país. La fecha que más nos preocupa es entre diciembre de 2026 y enero de 2027 donde podríamos estar en otro fenómeno del niño”.

Relación con el Gobierno:

“Nosotros desde el gremio de generación de energía siempre hemos tratado de mantener puentes, de hacer propuestas y creemos que el camino siempre va a ser trabajar de manera conjunta. El problema del déficit es un problema que no viene de este gobierno si no de atrasos de años anteriores”, dijo Natalia Gutiérrez.

Dijo también que no se puede permitir un país sin energía, los costos económicos serían muy grandes, se hablaría de 300.000 empleos o más por una falta de energía. Una hora de apagón al país le costaría $280.000 millones de pesos y se podrían perder 1.7 puntos del PIB

Noticia en desarrollo