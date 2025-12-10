Presidente Petro confirmó que no habrá apagón energético, ni de gas en Colombia: “han creado pánico”

El mandatario descartó un apagón energético y de gas ante las especulaciones y el pánico que se ha generado desde el primer día de su gobierno.

Aseguró que un apagón queda totalmente descartado, pues el país está generando más energía limpia.

“Desde el primer día de mi gobierno, los especuladores de la energía eléctrica y el gas, han creado pánico a través de la idea que vamos hacia un apagón, precisamente cuando más energía limpia generamos”, señaló.

¿Disminuirá el precio del gas?

El mandatario ordenó reducir el precio del gas ininterruptible que genera Ecopetrol, al tiempo que le hizo un llamado a las empresas del sector a utilizar el combustible de la petrolera colombiana antes que el importado.

“La pedimos a las empresas industriales y empresas de gas al servicio al usuario, no preferir gas importado sino gas de Ecopetrol a bajo precio, en los próximos días se expedirán las resoluciones respectivas”, puntualizó el presidente.