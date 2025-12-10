Natalia Gutiérrez será la nueva presidenta del Consejo Gremial en 2026

Natalia Gutiérrez, representante de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), fue elegida como la nueva presidenta del Consejo Gremial, marcando un hecho histórico: por primera vez, una mujer asumirá la dirección de esta importante organización.

Este nombramiento representa un avance significativo hacia la equidad de género en un espacio tradicionalmente dominado por hombres y un reconocimiento al talento y liderazgo femeninos en el ámbito gremial.

Natalia Gutiérrez trae una vasta experiencia en el sector energético, enfocada en la innovación, la sostenibilidad y la construcción de consensos para fortalecer la competitividad y la integración del sector privado en Colombia.

El Consejo Gremial, que reúne a las principales asociaciones empresariales del país, es fundamental para la interlocución con el gobierno y el desarrollo de propuestas que impulsan el crecimiento económico y social. Con Natalia al mando, se espera que el Consejo afiance su liderazgo, promueva la innovación y avance en objetivos inclusivos y sostenibles.

En la vicepresidencia fue designado Andrés Velasco quien se desempeña como presidente de Asofondos.