Natalia Gutiérrez será la nueva presidenta del Consejo Gremial en 2026

La presidenta de Acolgén obtuvo 20 votos a favor y 14 en contra.

Natalia Gutiérrez, de Acolgen

Natalia Gutiérrez, representante de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), fue elegida como la nueva presidenta del Consejo Gremial, marcando un hecho histórico: por primera vez, una mujer asumirá la dirección de esta importante organización.

Este nombramiento representa un avance significativo hacia la equidad de género en un espacio tradicionalmente dominado por hombres y un reconocimiento al talento y liderazgo femeninos en el ámbito gremial.

Natalia Gutiérrez trae una vasta experiencia en el sector energético, enfocada en la innovación, la sostenibilidad y la construcción de consensos para fortalecer la competitividad y la integración del sector privado en Colombia.

El Consejo Gremial, que reúne a las principales asociaciones empresariales del país, es fundamental para la interlocución con el gobierno y el desarrollo de propuestas que impulsan el crecimiento económico y social. Con Natalia al mando, se espera que el Consejo afiance su liderazgo, promueva la innovación y avance en objetivos inclusivos y sostenibles.

En la vicepresidencia fue designado Andrés Velasco quien se desempeña como presidente de Asofondos.

