¿Cuáles son las regiones que tendrán incrementos en el precio del gas? Naturgas responde

Durante la presentación del informe ‘El Gas Natural en Cifras’, la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, alertó que el sistema gasífero del país está “operando al límite”, pese al crecimiento sostenido en cobertura y número de usuarios. Solo en 2024, más de 384.000 hogares se conectaron al servicio, un incremento del 3,4%, que permitió alcanzar presencia en 26 departamentos. Desde 2020, el país ha sumado 1,77 millones de nuevos usuarios, consolidando un acceso cada vez mayor a una fuente de energía más limpia.

Además, este informe destacó que hay una reducción del 13% en las reservas probadas durante 2024, aunque los recursos contingentes aumentaron 86%, principalmente costa afuera. Su desarrollo, sin embargo, se mantiene estancado por factores ambientales, sociales y contractuales.

En entrevista con 6AM la presidente de Naturgas, Luz Stella Murgas, reveló cuáles serán las regiones más afectadas por este incremento.

¿subirán las tarifas del gas?

“Sí. Tenemos impactos tarifarios, sobre todo en el segmento de gas natural vehicular. Esto se dará en distintas regiones del país, pero no en todo el país”, afirmó la directora de Naturgas.

Regiones que tendrán aumento:

Eje cafetero: Entre 5% y 13%

Costa Atlántica: Entre 5% y 13%

Cundinamarca: 30%

Boyacá: 30%

Santander: 30%

Valle del Cauca: 30%

Yopal: 30%

Regiones que no tendrán incremento:

Antioquia: no tiene incrementos

Llanos Orientales: no tienen incrementos

La presidenta de Naturgas indicó que aún no conocen la medida que propuso el Ministerio para regular las tarifas del gas, pero una medida que sí adoptó la Comisión de Regulación de Energía y Gas desde la semana pasada va a ayudar mucho para que se pueda comprar gas importado a precios mucho más razonables.

“Es una medida que la veníamos pidiendo desde hace un año, y efectivamente se materializó el viernes pasado, y lo que va a permitir es que dejemos de comprar el gas importado por tres meses como lo estamos comprando hoy y podamos comprarlo a largo plazo”, dijo Murgas.

Gas importado:

Colombia tuvo que sumar gas importado para garantizar el suministro del gas en Colombia. Esto, debido a que el gas nacional que tenía firmeza ya no es suficiente el que se producía en Colombia para abastecer toda la demanda, especialmente la demanda de los hogares, de los vehículos, de los comercios y de las industrias. A partir de diciembre del 2024 n os vimos obligados a importar gas para abastecer a estos usuarios con el ánimo de darle prioridad a prestar un servicio sin interrupciones”.

La presidenta de Naturgas afirmó que Colombia tiene gas, hay gas enterrado. El problema de Colombia no es de recursos, está en la demora en la ejecución de los proyectos para desarrollar y producir ese gas que tenemos enterrado.