¿Subirán las tarifas del gas natural en Colombia para el 2026? Presidenta de Naturgas explica

Esta semana, Naturgas publicó el informe Gas Natural en Cifras 2025, un análisis que recopiló los principales indicadores, avances y desafíos de la industria del gas. Los resultados muestran que, a pesar de las tensiones geopolíticas, la volatilidad de precios y las exigencias ambientales, el gas natural sigue siendo un energético esencial para la transición energética.

Asimismo, señaló que el gas sigue siendo clave en los hogares de 36 millones de colombianos, así como es el combustible de 87.000 taxistas que usan gas vehicular para reducir costos frente a la gasolina y ciudades

A pesar de este panorama, el país podría enfrentar grandes retos en materia de abastecimiento en los próximos años. En el Personaje de la Semana estuvo Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas, la asociación gremial que agrupa a las principales empresas del sector de gas natural en Colombia, para explicar el panorama real de este sector energético.

¿Colombia podría enfrentar riesgos en el abastecimiento de gas natural?

Murgas explica que, durante cerca de 5 décadas, Colombia se había logrado abastecer del servicio de gas natural con su producción nacional. Sin embargo, desde diciembre del 2024, esa producción de gas cayó en picada, debido principalmente a retrasos en la entrada en operación de nuevos proyectos, trabas en el licenciamiento ambiental y tensiones con comunidades.

“Ya la producción nacional no alcanzó a cubrir las necesidades completas de toda la demanda del país y nos vimos obligados a sumar cantidades de gas importado porque la prioridad, por supuesto, era mantener la confiabilidad en el servicio”, explicó Murgas.

Traer gas importado implica unos costos mayores que no se tenían con el gas colombiano, lo que se refleja en el aumento en las tarifas de este servicio.

“En el 2025, para que ustedes tengan una idea, del total del gas que estamos consumiendo, 20% es importado”, indicó la presidenta, quien añadió que, de ese porcentaje, 12% se usa para generar energía eléctrica y el 8% restante, cubre la demanda de hogares, comercios, vehículos e industria.

Para el 2026, el suministro de gas vendría de una parte de producción nacional y otra parte del gas importado. El problema es que ese gas natural nacional vendría de pozos que recientemente fueron descubiertos y hasta ahora está en pruebas, lo que no ofrece garantías de un suministro firme e ininterrumpido.

¿Subirá el precio del gas natural en el país?

Lo primero que aclara Murgas es que no se puede generalizar un incremento para todo el país, pues los incrementos dependerán de los volúmenes del gas importado que se adquiera en las nuevas contrataciones que empiecen a darse a partir del primero de diciembre. Así mismo, también podrá depender de cada zona del país y de cada tipo de demanda.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, Murgas señala que en el sector residencial, se podría dar un parte de tranquilidad, pues el precio del gas solo subiría para el 2026 el incremento del Índice de Precios al Consumidor, que ha sido siempre el indicador que aplica en los servicios públicos.

Señala Murgas que en el Eje Cafetero y Antioquia se podría observar un incremento entre el 20 y el 25% porque en esta región se acaban de suscribir nuevos contratos para comprar gas. Estas compras se hicieron con un precio de gas más costoso, razón por la que se podría ver ese aumento en la tarifa del gas en esta región.

No obstante, la presidenta advierte que esa alza no está completamente definida porque también dependerá de la tasa de cambio del dólar y, en vista de que esta divisa se encuentra a la baja en el país, eso podría ayudar a que no haya un aumento significativo en la tarifa final.

En el caso del gas vehicular, hay unos sectores que podrían observar un incremento: en el Eje Cafetero, estaría alrededor del 6%; mientras en la costa Atlántica el incremento podría estar entre el 6 y el 13 %.

En donde podría haber un aumento mayor del gas natural vehicular sería en las estaciones de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Valle del Cauca y en Yopal, con incrementos que están entre un 30 y un 38%.

“Quiero dejar algo, un mensaje muy importante para los taxistas, los sistemas de transporte público, los camioneros y todos los conductores de vehículos que utilizan a gas: a pesar de los incrementos que acabo de mencionar por zonas del país, el gas natural todavía mantiene competitividad frente a la gasolina. El gas todavía sigue siendo un 30 a 40% más barato que la gasolina en todo el país", aseguró Murgas.

Escuche la entrevista completa: