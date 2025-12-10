ANLA responde a Acolgen: no hay retrasos en licencias para La Guajira

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, le salió al paso de las recientes declaraciones de la presidenta de Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), Natalia Gutiérrez, y aseguró que no existen retrasos en el licenciamiento ambiental de los proyectos de energía renovable en el departamento de La Guajira.

La entidad afirmó que todos los trámites están al día y dentro de los plazos establecidos por la ley, que fija un máximo de 90 días hábiles para decidir sobre una licencia ambiental.

Según la ANLA, cuando los cronogramas se extienden se debe a factores externos, como consultas previas, ajustes técnicos solicitados por los desarrolladores o trámites ante otras entidades.

En ese sentido, la entidad pidió a la presidenta de Acolgen revisar y rectificar la información entregada a medios de comunicación al considerar que no refleja la situación real del licenciamiento ambiental.

“Resultan desafortunadas las declaraciones de la presidenta de uno de los gremios más importantes del país, pues evidencian un desconocimiento del trámite de licenciamiento ambiental y de su estado real en lo que respecta a los proyectos del sector eléctrico”, indicó la autoridad ambiental.

Proyectos eólicos

En el departamento de La Guajira, la ANLA destacó la aprobación de tres proyectos eólicos durante el actual gobierno: el Proyecto Eólico EO200i, con 224 megavatios; el Parque Eólico Trupillo, con 100 megavatios; y los Parques Eólicos Las Camelias, con 436,6 megavatios.

En total, estos proyectos aportan 760 megavatios, que se suman a los 2.500 megavatios ya licenciados en la región.

Asimismo, la ANLA, indica que en este periodo se han licenciado 40 proyectos de energía limpia, un incremento del 90 % frente a los 21 aprobados en la administración anterior.