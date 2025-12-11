Mourinho defendió a Ríos de críticas y lo elogió tras ser figura en Champions: “Es un gran jugador”

Richard Ríos tuvo su primera gran noche en el Benfica y lo hizo nada más y nada menos que en el imponente escenario de la Champions League. El colombiano marcó gol y dio asistencia para el triunfo de su equipo 2-0 ante Napoli, clave en la aspiración de poder avanzar a la próxima fase del certamen.

Esta victora fue crucial para el conjunto portugués, pues termina el año en el puesto 25 de la tabla de posiciones con 6 unidades, a solo uno de la zona que permite avanzar a los play-offs. El colombiano fue elegido como el mejor jugador del encuentro.

Al minuto 20′ del compromiso en el estadio Da Luz de Lisboa, llegó un centro desde la derecha, un rebote dentro del área y Ríos se avispó para mandarlo a guardar con un toque que desencajó al arquero. Luego dio el pase gol al 49′ tras realizar una gran jugada por derecha y asistir a Leandro Barreiro, quien definió con un toque de taco.

Mourinho, rendido a Ríos

En la rueda de prensa posterior al juego, Mourinho habló de lo hecho por Ríos y su compañero de la primera línea de volantes, Leandro Barreiro. Defendió a sus futbolistas de las críticas que han recibido en los últimos meses, así como elogió la capacidad de despliegue del colombiano.

“En primer lugar, sus personalidades. No es fácil ser jugador del Benfica, y menos en estos momentos, cuando es muy fácil criticar al Benfica. Han recibido muchos golpes y han demostrado la capacidad mental para lidiar con muchas críticas y comentarios ofensivos. Ese es el punto crucial. Luego está el conocimiento cada vez mayor que tenemos el uno del otro”, dijo sobre Ríos y Barreiro.

“Ríos necesita tener un rango de acción muy amplio. Limitarlo es quitarle una de sus fortalezas. Decir que no puede ir aquí o allá es complicado. Lo que tenemos que hacer es decir que cuando vaya allí o allá, alguien tiene que hacer esto. Esa conexión Ríos - Barreiro Aursnes nos está dando equilibrio y le permite a Ríos ser un gran jugador. Es un gran jugador, no han logrado quebrarlo”, comentó.

Entretanto, manifestó que, contrario a lo que se dice, que varios jugadores han empeorado desde que asumió, fue irónico sobre el nivel del colombiano. “Otra cosa que he oído es que todos los jugadores del Benfica han empeorado desde que llegué. Creo que Ríos ha empeorado mucho. Hay mucha gente que ha empeorado mucho. En fin. Que la Armada siga adelante”.

En 25 partidos, Ríos ha aportado 2 goles y 2 asistencias. Si bien comenzó bien cuando llegó, tuvo un bache en el comienzo de la era Mourinho. No obstante, en el último mes ha levantado su nivel y ha sido clave en la obtención de los resultados de Benfica.