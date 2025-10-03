Carísimos: Luis Suárez y Richard Ríos se valorizan en Portugal

¡El fútbol portugués ha vuelto a confiar en los colombianos! Este inicio de temporada ha sido una muestra de ello con Luis Suárez (Sporting de Lisboa) y Richard Ríos (Bénfica). Los dos futbolistas de la selección Colombia fueron transferidos al fútbol portugués por más de 20 millones de euros cada uno, según el último reporte de Transfermarkt, portal especializado en fichajes.

Nuevo récord para Suárez, quien hasta ahora tenía como mayor valoración en su carrera los 10 millones de euros alcanzados entre octubre de 2020 y junio de 2022 con el Granada. En esta ocasión, su valor de mercado llegó a 22 M€, lo que representa un incremento del 175%, teniendo en cuenta que partía de 8 M€. Además, el delantero es uno de los cinco goleadores parciales del campeonato portugués.

Por otro lado, el quinto jugador con mayor aumento en su valoración también es colombiano, se trata de Richard Ríos. El mediocampista pasó de 16 a 22 M€, gracias a su llegada al Benfica, donde se ha consolidado como titular. En la liga local ya suma 587 minutos en siete partidos disputados.

Estos son los cinco jugadores más valorizados en Portugal

La lista la lidera el colombiano Luis Suárez, seguido de danés Victor Froholdt.

Pos Jugador Equipo Incremento Valor actual 1 Luis Suárez Sporting Lisboa 14 M€ 22 M€ 2 Victor Froholdt Porto 10 M€ 22 M€ 3 Fotis Ioannidis Sporting Lisboa 7 M€ 22 M€ 4 Franjo Ivanovic 7 M€ 20 M€ 5 Richard Ríos Benfica 6 M€ 22 M€

Los colombianos entre los jugadores más caros de Portugal

Gracias a la valorización de Suárez y Ríos lograron entrar al top 20 de los jugadores más caros del fútbol portugués. Sin embargo, los colombianos aún se encuentran lejos de los que lideran el listado.

1. Morten Hjulmand (Sporting Lisboa): 50 M€

2. Samu Aghehowa (Porto): 50 M€

3. Gonçalo Inácio (Sporting Lisboa): 45 M€

4. Ousmane Diomande (Sporting Lisboa): 45 M€

5. Geovany Quenda (Sporting Lisboa): 45 M€

18. Luis Suárez (Sporting Lisboa): 22 M€

19. Richard Ríos (Benfica): 22 M€