Benfica - Napoli HOY en Liga de Campeones de la UEFA: Gol y asistencia de Richard Ríos

Benfica - Napoli en Liga de Campeones de la UEFA: vea el gol de Richard Ríos HOY.

¡Richard Ríos se estrena en la Champions League! El volante colombiano anotó su primer gol en la máxima competición europea durante el partido que enfrentó al Benfica con el Napoli en el Estádio da Luz.

Ríos se encargó de abrir la cuenta sobre los 20 minutos de partido, tras un centro desde sector izquierdo que rechazó terriblemente mal la defensa rival. El rebote lo aprovechó el mediocampista para puntear el balón y sentenciar así el primer tanto del cuadro local.

Vea el gol de Richard Ríos en la Champions League

GRITO COLOMBIANO: Richard Ríos marcó el 1-0 de Benfica ante Napoli.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/OW6BQm5f1D — SportsCenter (@SC_ESPN) December 10, 2025

Se trata de la primera anotación que consigue Richard Ríos en la Champions League, recordando que ha disputado ya nueve partidos en esta competición. Adicionalmente, sumó su segundo tanto en lo corrido de la temporada, el primero lo consiguió en la copa portuguesa.

El tanto cafetero sirvió para que Benfica se fuera al descanso con victoria por la mínima diferencia.

Para el segundo tiempo, Benfica continuó atacando. Y no era para menos, estaba obligado a vencer para mantener vivas sus ilusiones de cara a la clasificación a los play-offs de la Champions.

Sobre los 49 minutos, Ríos desbordó a pura velocidad por sector derecho y envió un centro rasante, que dentro del área chica definió Leandro Barreiro de taco. Golazo para encaminar el triunfo en condición de local.

Vea la asistencia de Richard Ríos en la Champions League