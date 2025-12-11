Más de 1.100 policías custodiarán la final Junior vs. Tolima en el estadio Metropolitano

El Junior de Barranquilla se alista para recibir al Deportes Tolima en el partido de local de la final del Fútbol Profesional Colombiano, programado para este viernes 12 de diciembre a las 8:00 p.m.

Ante este evento deportivo, el Distrito tomó una seria de medidas para que el evento se pueda desarrollar en completa seguridad. Desde la Alcaldía de la ciudad se invita a toda la afición a disfrutar la fiesta del fútbol en paz.

Seguridad en el estadio Metropolitano

Durante la sesión No. 39, la Comisión Local de Fútbol definió las medidas operativas necesarias para que el compromiso se desarrolle en orden. En esta reunión participaron autoridades distritales, la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional y el Ministerio Público, quienes trabajan de manera articulada para promover la convivencia dentro y fuera del estadio.

Para garantizar la seguridad de los espectadores se contará con más de 1.100 policías, 230 soldados y un amplio operativo logístico custodiarán el Metropolitano.

Como parte de las acciones preventivas, se mantiene la decisión de no permitir el ingreso de la barra visitante, siguiendo los protocolos implementados en compromisos anteriores para preservar el orden público y evitar situaciones de riesgo.

Las puertas del estadio se abrirán a las 4:00 p.m., cuatro horas antes del inicio del partido, para facilitar un ingreso fluido. “Desde la Alcaldía de Barranquilla, y bajo el liderazgo de nuestro alcalde, Alejandro Char, invitamos a toda la afición a disfrutar la fiesta del fútbol en paz, y a los asistentes al estadio a llegar con tiempo y vivir esta final en un ambiente tranquilo y seguro para todos”, señaló el secretario distrital de Gobierno, Angelo Cianci.

Medidas para disfrutar del fútbol

Prohibición de envases de vidrio.

No se permiten armas, objetos peligrosos ni sustancias inflamables.

Restricción de ingreso a personas bajo efectos de alcohol o drogas.

Prohibidas correas con hebillas metálicas.

No ingresar alimentos, bebidas, bolsos grandes o carteras.

Los puntos de venta autorizados dentro del estadio estarán habilitados.

Logística de seguridad

En esta oportunidad, el despliegue operativo contará con 140 cámaras de seguridad, 1.100 policías, 230 soldados, 400 integrantes de la logística del Atlético Junior, 180 funcionarios distritales —incluyendo Vigías del Espacio Público y Orientadores de Tránsito—, así como 50 socorristas de la Cruz Roja, ambulancias y unidades medicalizadas listas ante cualquier eventualidad. El Puesto de Mando Unificado (PMU) se activará a las 3:30 p.m.

Las autoridades reiteran el llamado a mantener una actitud respetuosa, evitar lanzar objetos, usar pólvora o invadir la cancha, y seguir las orientaciones de las autoridades y los grupos de logística. Al finalizar el encuentro, se invita a salir del estadio de forma calmada para garantizar la integridad de todos.

Barranquilla trabaja en equipo para que esta final se viva con alegría, respeto y seguridad. “Que el espectáculo se disfrute en la cancha y que la afición aporte con sana convivencia y respeto”, concluyó el secretario de Gobierno, Angelo Cianci.